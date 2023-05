VENI, VIDI, “VICE” – IL “MAGAZINE DEI MILLENNIAL” È FALLITO: “VICE” STA PER DICHIARARE BANCAROTTA – DA RIVISTA SGARRUPATA E “PUNK” ALLE MARCHETTE E AI VIDEO, “VICE” NEGLI ANNI È STATO CONSIDERATO DA MOLTI IL FUTURO DEL GIORNALISMO, AL PUNTO CHE NEL 2017 È STATA VALUTATA ADDIRITTURA 5,7 MILIARDI DI DOLLARI. MA ERA SOLO UNA GIGANTESCA BOLLA SOVRASTIMATA: E ORA, SE NON TROVA UN ACQUIRENTE, RISCHIA DI FINIRE NELLE MANI DELLA SOCIETÀ DI PRIVATE EQUITY FORTRESS, E CHIUDERE BARACCA…. - VIDEO: IL REPORTAGE "DENTRO L'ISIS"

shane smith

Vice Media Group, la società che edita il portale Vice e Motherboard, sta per presentare un’istanza di fallimento. Lo scrive il New York Times, che segnala come il deposito potrebbe arrivare nelle prossime settimane. La società è ancora alla ricerca di un acquirente. […] Finora gli amministratori hanno ricevuto cinque manifestazioni d’interesse.

La società nel 2017 era valutata 5,7 miliardi di dollari. Con l’eventuale fallimento Fortress Investment Group, il più grande debito dell’azienda, potrebbe diventare il padrone della società. Fortress detiene infatti un debito senior, a differenza di altri investitori come Disney e Fox. Queste ultime hanno già svalutato il valore dei propri investimenti in Vice. […]

