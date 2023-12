LA VERA “MISSION IMPOSSIBLE” DI TOM CRUISE: TROVARE UNA DONNA PIÙ BASSA DI LUI – L'ATTORE HA UNA NUOVA FIAMMA, ELSINA KHAYROVA, 36 ANNI, EX MOGLIE DELL’OLIGARCA DMITRY TSVETKOV E FIGLIA DI UN IMPORTANTE DEPUTATO RUSSO – LA COPPIA È STATA AVVISTATA INSIEME A UNA FESTA A LONDRA – LEI HA DIVORZIATO POCHI MESI FA DAL COMMERCIANTE DI DIAMANTI, CHE L'AVEVA ACCUSATA DI AVER NASCOSTO UNA COLLEZIONE DI BORSE DEL VALORE DI UN MILIONE DI STERLINE (ILARY LE SPICCIA CASA…)

Estratto dell’articolo di www.repubblica.it

tom cruise 2

I siti di gossip mantengono ancora il beneficio del dubbio ma pare proprio che Tom Cruise stia frequentando Elsina Khayrova, 36 anni, ex moglie di un oligarca commerciante di diamanti e figlia di un importante deputato russo. La coppia è stata avvistata insieme a una festa a Grosvenor Square, a Londra, sabato scorso. Fonti attendibili li definiscono "inseparabili" e "chiaramente una coppia", con Cruise che sembrava essere decisamente infatuato di lei.

Elsina Khayrova

Khayrova, sposata con il magnate russo Dmitry Tsvetkov per dieci anni, ha divorziato quest’anno, accusata dal giudice di “doppiezza prolungata”, incluso mentire sul possesso di una collezione di borse del valore di quasi 1 milione di sterline. In un’intervista con The Telegraph, Tsvetkov ha rivelato di aver appreso della presunta relazione tra la sua ex moglie e Cruise quando gli amici hanno iniziato a contattarlo dopo la pubblicazione dell’articolo.

Sia Tsvetkov che Khayrova hanno la doppia cittadinanza britannica, essendo nati in Russia. Khayrova è la figlia di Rinat Khayrov, un politico di alto livello in Russia alleato di Vladimir Putin. Tom Cruise, che è stato sposato tre volte, ha divorziato dalla sua terza moglie, Katie Holmes, nel 2012. […]

TOM CRUISE A ROMA 1 Elsina Khayrova Elsina Khayrova Elsina Khayrova Elsina Khayrova