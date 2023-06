13 giu 2023 18:58

LA VERA OPPOSIZIONE A DONALD TRUMP LA FANNO LE STELLE DI HOLLYWOOD - MATT DAMON E BEN AFFLECK HANNO DENUNCIATO "THE DONALD" PER L'USO DI UN MONOLOGO TRATTO DAL LORO ULTIMO FILM, "AIR", IN UN VIDEO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE - "NON ERAVAMO A CONOSCENZA, NON ABBIAMO CONSENTITO E NON APPOGGIAMO O APPROVIAMO CHE L'AUDIO SIA USATO DA TRUMP PER PUBBLICITÀ POLITICA O ALTRO UTILIZZO…" - VIDEO