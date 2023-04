LA VERA "MISSIONE IMPOSSIBILE" È RIPORTARE LA GENTE AL CINEMA - GLI ESERCENTI DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE DI TUTTO IL MONDO ESULTANO PER L'ARRIVO IN ESTATE DEL NUOVO "MISSION IMPOSSIBLE" - TOM CRUISE, CHE HA SEMPRE DICHIARATO DI NON VOLER LAVORARE PER LE PIATTAFORME, È UNA DELLE POCHE STELLE DI HOLLYWOOD ANCORA CAPACE DI CONVINCERE LE PERSONE AD ALZARE LE CHIAPPONE DAL DIVANO: IL SUO "TOP GUN MAVERICK" È STATO IL PRIMO GRANDE TITOLO INTERNAZIONALE A… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Alberto Crespi per “la Repubblica”

Una delle più solide è che Ethan Hunt avrà sempre la faccia e i muscoli di Tom Cruise. In questi giorni sono state diffuse le prime foto di Mission: Impossible — Dead Reckoning Part 1, il settimo film di uno dei franchise cinematografici più fortunati degli ultimi trent’anni. […]

In un passaggio storico in cui non sappiamo ancora chi sarà il prossimo James Bond, la costanza di Tom Cruise nel produrre e interpretare Mission: Impossible è rassicurante. Dead Reckoning è diviso in due parti, che costituiranno i capitoli 7 e 8 della saga (pare che con il numero 8 si chiuda, ma mai dire mai — per citare di nuovo 007!). Part 1 uscirà in tutto il mondo il 14 luglio, mentre Part 2 è in lavorazione. […]

Il suo rapporto con il personaggio di Ethan Hunt è paragonabile solo ai due popolarissimi franchise creati da Sylvester Stallone, le saghe di Rocky e di Rambo. Ci vuole anche coraggio, per un attore, nel perseguire simili obiettivi: l’età avanza ma Cruise ha la stessa tigna dello Stallone di qualche anno fa nel tenersi in forma per continuare a essere credibile.

Ha superato i sessant’anni ma ha ancora un fisico invidiabile, grazie a uno stile di vita super-salutista e palestratissimo. […] Il nuovo Mission: Impossibile sarà un film per il cinema, e gli esercenti di tutto il mondo lo aspettano con gioia. Come ha dichiarato a Cannes in occasione della presentazione di Top Gun II: Maverick, Cruise non lavora per le piattaforme. […]

Maverick è stato il primo grande titolo internazionale a riportare in sala milioni di spettatori dopo la pandemia, totalizzando un incasso mondiale di un miliardo e mezzo di dollari rispetto ai 170 milioni di budget. Steven Spielberg, dopo l’uscita di Maverick, ha pubblicamente ringraziato Cruise per aver “salvato il cinema”. Ci sarà stato un pizzico di enfasi, ma siamo molto vicini alla verità. Cruise crede ancora nel cinema per il cinema, un po’ come Nanni Moretti.

Anche a lui non interessa vendersi alle piattaforme per essere “visto in 190 paesi”: anche perché Cruise, in 190 paesi, ci arriva davvero, ma nelle sale. […]

Mission Impossible - Dead Reckoning.