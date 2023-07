ARCHEO - IL DAGO-RITRATTO DI VERONICA GENTILI (8 MARZO 2018) - AVVISO ALLE ASPIRANTI TELE-GIORNALISTE: C’E’ UNA NUOVA, AGGUERRITISSIMA CONCORRENTE NEL PARCO GIOCHI DELLE OPINIONISTE “NEXT GEN” - SOPRACCIGLIA RIGOGLIOSE ALLA FRIDA KAHLO, MASCELLA VOLITIVA, CIPIGLIO RIONALE, OSSESSIONE PER IL FITNESS - CHI E’, CHI NON E’ E CHI SI CREDE DI ESSERE - FOTOGALLERY

SU DIVA E DONNA IL BACIO TRA VERONICA GENTILI E MARCO TRAVAGLIO

Estratto da www.corriere.it

MARCO TRAVAGLIO VERONICA GENTILI SI BACIANO - FOTO DI DIVA E DONNA

Lei gli cinge il collo con un braccio e lo bacia a occhi chiusi. Lei è Veronica Gentili, 41 anni, conduttrice di «Controcorrente» su Rete4 - ma in autunno debutterà a «Le Iene» al posto di Belèn Rodriguez -; lui invece è Marco Travaglio, 58 anni, il direttore de «Il Fatto Quotidiano».

I due sono stati fotografati al termine di una cena in compagnia in queste sere d’estate, a Roma. E «Diva e donna», il settimanale di Cairo Editore, diretto da Angelo Ascoli, in edicola mercoledì 19 luglio, mostra in esclusiva le immagini.

marco travaglio ospite di fabio fazio a che tempo che fa 1

Al termine della serata con amici, i due si salutano con un bacio. Del resto, proprio per «Il Fatto» Veronica Gentili ha iniziato a scrivere sette anni fa, mettendo in stand by la carriera da attrice (a 17 anni ha debuttato diretta da Gabriele Muccino) per dedicarsi al giornalismo.

