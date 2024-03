Giampiero Mughini per Dagospia

GIAMPIERO MUGHINI

Caro Dago, ovviamente quando qualcuno mi chiama e mi paga per un lavoro non è che io distingua tra un lavoro e un altro. E' un lavoro punto e basta che va affrontato col massimo di responsabilità, e meglio ancora se nel caso si tratta di saltare di palo in frasca. Più inaspettato e inabituale è quel lavoro, meglio è: perché si tratta di un'esperienza inedita. Quando mi chiamarono al telefono a chiedermi se volessi partecipare alla nuova stagione del Grande Fratello, al primo sentire pensai che non ero adatto a quel particolare tipo di Televisione Popolare. Ci misi dieci minuti a reputare che si sarebbe trattato di una sfida e dunque bene accetta. Eccome se lo è stata.

Tanto per il mese in cui sono stato dentro la fatidica "Casa", tanto per i quattro mesi in cui partecipavo alle puntate dove in diretta veniva passato all'ingranditore quanto avveniva nella Casa di Cinecittà, innanzitutto gli Amori e gli Amorazzi che vi si succedevano incalzanti. Dal turbinio quotidiano di questi sei mesi trascorsi nella Casa sono nate difatti quattro Coppie, e come se non ci fosse niente di più erotico al mondo che starsene assieme 24 ore su 24 a ciacolare, a lavare piatti, a litigare ora su questa ora su quell'altra inezia del vivere quotidiano.

Fino alla finalissima di ieri l'altro, quando con mio infinito stupore la poco più che ventenne Perla ha sopravanzato la poco più che cinquantenne Beatrice, che la gran parte di noi dava per favoritissima. Per l'appunto, Beatrice è una persona compiuta e compiutamente modellata. La buona parte dei ragazzi e delle ragazze che fungevano da "inquilini" della Casa era gente che andava costruendosi e scoprendo se stessi.

Abissale la distanza fra Beatrice e la vincitrice Perla, una che ragazza che è figlia della Tv popolare, nel senso che è venuta al mondo televisivo con le puntate di "Temptation Island", dove balzava dallo stare in una coppia allo stare in un'altra. Evidentemente quella sua particolare identità le è giovata molto, nel senso che gli "habitués" di quel tipo di trasmissioni hanno versato su di lei i suoi voti, e non certo su Beatrice che è una persona reale e la puoi incontrare su un bus mentre va al lavoro o in una libreria dove sta scegliendo dei regali per i suoi due figli.

Ecco, questo è un punto fermo. Molti di voi sono persuasi che la loro vita è alla maniera di trenta o quarant'anni fa, quando le persone esistevano per davvero e le incontravi per strada fatte com'erano di carne e ossa. Oggi e per quanto riguarda la comunicazione di massa non è più così. Oggi il travaglio di quella comunicazione avviene per buona parte sui social, prediletti soprattutto dagli Imbecilli e dunque dalla buona parte dell'umanità (ricordatevi che il 70 per cento degli italiani non è in grado di leggere e capire un editoriale di prima pagina su un grande quotidiano).

Sono solito dire che quando mi presento in un albergo, a dire la mia identità - il fatto che io esista davvero- dovrei addurre il mio account social (che non ho) e non la mia carta di identità che non dice più nulla della realtà di un individuo. E' molto semplice: la durata di una puntata del Grande Fratello era di circa quattro ore una volta a settimana o massimo due, il relativo ciacolare sui social durava 24 ore al giorno tutti i giorni.

Ogni giorno della vostra vita vi guardate allo specchio e credete di essere vivi? Se avete a che fare con la comunicazione di massa, vi sbagliate alla grande. Tutto sta a come i social parlano di voi, se sì o no vi hanno in simpatia, se sì o no sono attratti piuttosto dal fumo che non dall'arrosto che emana dalla vostra persona.

E' semplicissimo. Una buona parte del pubblico popolare non capiva la persona reale e sfumata, la cinquantenne raffinata che la vita aveva fatto di Beatrice. Purtroppo. Vuoi mettere a confronto con gli stuzzicanti andirivieni sentimentali dei protagonisti e delle protagoniste di "Temptation Island"?

