LA VERSIONE DI MUGHINI – LEGGO CHE PAOLO BONOLIS HA LASCIATO INTENDERE CHE È ARRIVATO AL CAPOLINEA DI QUELLA TV POPOLARE CHE GIOSTRA DA OLTRE QUARANT'ANNI - IL FATTO È CHE UNA COSA È LA TELEVISIONE POPOLARE IN CUI PAOLO È MAESTRO, UN'ALTRA COSA È LA PERSONA DI PAOLO. QUELLE POCHE VOLTE CHE L’HO VISTO O SBIRCIATO O ASCOLTATO, SEMPRE HO AMMIRATO QUELLA SUA ARIA SORNIONA DI CHI TI STA DICENDO CHE VUOLE SEMPLICEMENTE FARTI PASSARE IL TEMPO E NIENTE DI PIÙ. DI CHI TI STA DICENDO CHE LA TELEVISIONE NON È UNA COSA SERIA, CI MANCHEREBBE…

Giampiero Mughini per Dagospia

Caro Dago, leggo sui giornali che Paolo Bonolis ha lasciato intendere che è arrivato al capolinea di quella tv popolare che lui giostra da oltre quarant'anni e che da qui a poco farà "altro".

Purtroppo ho avuto Paolo di fronte poche volte nella mia vita, tre o quattro volte in un set televisivo, una volta in occasione di un qualche festival dove eravamo stati invitati entrambi, una volta in una strada romana dove lui stava camminando sul marciapiede di fronte e mi salutò con una qual certa simpatia che mi sorprese, dato che io raramente sto simpatico a qualcuno. E ho detto purtroppo perché sento che Paolo e io abbiamo parecchio in comune (spero che lui non se ne offenderà), a cominciare dalla passione per i bei libri.

Il fatto è per l'appunto che una cosa è la televisione popolare in cui Paolo è maestro, un'altra cosa è la persona di Paolo. Del resto chi mastica poco di televisione non sa di quanta sapienza è fatta la conduzione della tv popolare. Chi ha visto in azione Mike Bongiorno sa che non sbagliava una mossa, un tempo televisivo, un gesto. Se sbagliava a pronunziare un nome, è perché lo faceva apposta.

Alla prima puntata di una trasmissione in cui sono stato più volte suo ospite, mi chiamò "Mughetti" : figuratevi se non lo fece apposta.

Quanto a Corrado, mi ricordo della sua partecipazione a una puntata del Maurizio Costanzo show di oltre trent'anni fa in cui non disse una parola che fosse una, il suo lavoro stette per due ore nel mutare espressione ogni volta che uno degli ospiti faceva il suo nome o si riferiva a lui. Tanto che Maurizio alla fine della puntata gli diede atto di quella sua particolare maestria professionale. Di quel suo silenzio geniale.

Così pure vedo che in molti parlano con sufficienza di come Barbara D'Urso conduce da anni le sue seguitissime trasmissioni. Ebbene non sanno quello che dicono, Barbara è bravissima nel tenere in pugno quelle trasmissioni, nel rivolgersi al suo pubblico che quello è, nel lasciar trapelare i suoi ospiti che quello sono. Raramente mi sono sentito a mio agio, televisivamente parlando, come durante le sue puntate di una sua trasmissione cui ho partecipato.

Non dirò poi di Sua Maestà Milly Carlucci, perché fin troppo banale esaltarne le qualità di una trasmissione che durava quattro ore a botta. Voi vedete il risultato finale di quelle trasmissioni. E dunque non sapete che dietro ognuna di quelle puntate ci sono tre o quattro giorni di prove durante ognuna delle quali Milly controlla ogni minimo particolare dalle quindici a mezzanotte. Ogni minimo particolare. Questa è la televisione popolare, signori. Portate rispetto.

Torno a Paolo, che di quella televisione è stato per decenni un signore incontrastato. Non è che io lo abbia visto all'opera così tante volte perchè non rientro nel pubblico di quelle trasmissioni, o meglio ancora perchè guardo poco la televisione. Quelle poche volte che ho visto o sbirciato o ascoltato Paolo, sempre ho ammirato la sua misura, i suoi tempi che non tolgono spazio ai concorrenti, la sua ironia non iattante, quella sua aria sorniona di chi ti sta dicendo che vuole semplicemente farti passare il tempo e niente di più.

Di chi ti sta dicendo che la televisione non è una cosa seria, ci mancherebbe. E non è che te lo stia dicendo a parole, te lo sta dicendo con la sfumatura di un sorriso, te lo sta dicendo con il lingauggio degli occhi, te lo sta dicendo col silenzio. Perché in un'epoca i cui tutti schiamazzano e straparlano, che c'è di più espressivo e toccante del silenzio? Grazie, Paolo. Fossi uno che comanda in televisione, appena lascerai la televisione popolare ti affiderei una trasmissione sui bei libri. Eccome se fatta da te funzionerebbe.

