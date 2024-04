LA VERSIONE DI MUGHINI – STAMANE HO PAGATO UN CONTRIBUTO ANNUO DI 26 EURO ALLA SOCIETÀ CHE GESTISCE WIKIPEDIA, UNO STRUMENTO CHE È NECESSARIO COME L'ARIA A QUANTI CAMPANO METTENDO PER ISCRITTO UN PO' DI CHIACCHIERE SUL MONDO. LO SCANDALO È CHE SOLO IL 2 PER CENTO DELLA MAREA ENORME DI UTENTI DI WIKIPEDIA PAGA QUEL CONTRIBUTO. E' VERO CHE SULLA VOCE WIKIPEDIA CHE MI RIGUARDA C'È SCRITTO CHE IO HO LAVORATO IN UN CERTO GIORNALE E IN UN CERTO FILM E LE DUE COSE NON SONO VERE PER NULLA E IO NON POSSO FARE NIENTE PER CORREGGERLE. MA QUESTE SONO INEZIE. LA VERITÀ VERA È CHE…"

Giampiero Mughini per Dagospia

Caro Dago, come tutti i borghesi del nostro tempo che hanno una vita e un lavoro faccio in media un pagamento al giorno. Si tratti di una tassa, di una bolletta, della fattura per la riparazione di uno dei cento e cento strumenti che utilizziamo in casa, dell'abbonamento mensile a un qualche Netflix o Apple.

Stamane ho fatto un pagamento che è il più santo e benedetto di tutti, e di cui anzi mi vergogno che sia stato un tantino esiguo.

Ho pagato un contributo annuo di 26 euro alla società che gestisce Wikipedia, uno strumento che è necessario come l'aria a quanti di noi campiamo mettendo per iscritto un po' di chiacchiere sul mondo com'è e come dovrebbe essere.

Non che Wikipedia chieda di essere pagata per il formidabile aiuto che dà al nostro lavoro, no, no. Solo che una volta l'anno chiedono garbatamente se sì o no vogliamo darlo quel piccolo piccolo contributo. Liberi di farlo o non farlo.

Lo scandalo è che solo il 2 per cento della marea enorme di utenti di Wikipedia paga quel contributo. Uno scandalo che la dice lunga su quanto non sia vero affatto che "la gente" è di per sé buona e portata naturalmente al Bene. Solo il 2 per cento di noi utenti sente di dover pagare qualcosa per quell'oceano di informazioni che Wikipedia ti fornisce ogni ora di ogni giorno.

E mi viene in mente qual era la situazione di noi che lavoravamo nei giornali ancora trenta o quarant'anni fa. Se avevamo bisogno di materiale d'archivio (quello che oggi fornisce Wikipedia) telefonavamo all'archivio centrale del nostro giornale per poi ricevere all'indomani qualche ritaglio da giornali e riviste di carta, inezie rispetto a quello che fornisce oggi Wikipedia e mi alzo in piedi a solo pronunziarne il nome.

E' vero che sulla voce di Wikipedia che mi riguarda c'è scritto che io ho lavorato in un certo giornale e in un certo film e le due cose non sono vere per nulla e io non posso fare niente per correggerle. Ma queste sono inezie. La verità vera è che noi tutti attingiamo ogni giorno e ogni ora a piene mani da Wikipedia, e per giunta la gran parte degli utenti lo fa gratis. Grazie grazie grazie Wikipedia. E scusatemi se vi ho pagato un contributo talmente miserevole. Buon lavoro

Giampiero Mughini

