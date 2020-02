TUTTI PER UNO, NESSUNO CON TOTI – BERLUSCONI NON HA DIMENTICATO L’ADDIO DEL SUO EX PUPILLO E NON HA NESSUNA INTENZIONE DI FARSI CARICO DELLA SUA CANDIDATURA IN LIGURIA –DAL CARROCCIO HANNO MESSO LE MANI AVANTI: “IL NOME DI TOTI NON SI TOCCA”, MA COMUNQUE NON SARÀ IN QUOTA SALVINI – IL BANANA RINGALLUZZITO DALLA CALABRIA STA PREPARANDO IL “TOUR DELLA LIBERTÀ”