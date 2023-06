LA VERSIONE DI MUGHINI - RIUSCITE A DIRMI UN SOLO MOTIVO PER CUI SANTANCHÈ È DIVENUTA UN MINISTRO DEL GOVERNO MELONI? AVRESTE SÌ O NO AFFIDATO IL VOSTRO CANE A QUALCUNO DELLA TRUPPA PARLAMENTARE DEL PARTITO INVENTATO DA GRILLO? C'È QUALCOSA CHE VI INTERESSA SIA PUR MINIMAMENTE IN CIÒ CHE DICE ELLY SCHLEIN? È TUTTA ROBETTA DA QUATTRO SOLDI. FRANCESCO COSSIGA, BETTINO CRAXI, ACHILLE OCCHETTO VI SEMBRANO PARAGONABILI AI MISIRIZZI DI OGGI?"

Giampiero Mughini per Dagospia

GIAMPIERO MUGHINI

Caro Dago, ti confesso che mi sento come in difficoltà nei tuoi confronti, nel senso di non sentirmi all'altezza dell'impegno professionale che ho verso di te.

Ossia scriverti qualcosa che interessi i tuoi lettori, qualcosa che stia accadendo nell'Italia in cui noi tutti viviamo, scriverti ad esempio qualcosa sulla situazione di un ministro del governo Meloni che ha un bel carico di debiti non pagati nei confronti dello Stato.

Non ci riesco proprio a scrivertene, perché penso sia robetta che accada tutti i giorni in Italia. Per quanto mi riguarda in questi ultimi trent'anni credo di averci rimesso trenta o quarantamila euro di prestazioni professionali mai pagate. Inezie, così stanno le cose nella società reale del nostro tempo.

Il punto semmai è come mai quel tale è divenuto un ministro (un ministro donna) nell'Italia del terzo millennio, quando tutto è nuovo e inedito. Riuscite a dirmi un solo motivo e una sola prerogativa per cui Daniela Santanché, alla quale auguro ogni bene, è divenuta un ministro del governo Meloni?

Riuscite a dirmi un solo motivo per cui noi cittadini della Repubblica dovremmo oggi accalorarci a suo favore o disfavore, tirarle calci negli stinchi oppure dirne che è una brava persona eccetera? Io non ne vedo alcuno, è tutta robetta da quattro soldi.

Il fatto è che la mia generazione addivenne alla passione per la cosa pubblica quando i protagonisti della politica partitante italiana si chiamavano Alcide De Gasperi, Giulio Andreotti, Aldo Moro, Filippo Maria Pandolfi, Palmiro Togliatti, Ugo La Malfa, Pietro Nenni, Riccardo Lombardi, Giovanni Spadolini, il Randolfo Pacciardi che s'era guadagnato tre medaglie al valor militare nella Prima guerra mondiale e che avevano denominato "il comandante" da come aveva difeso Madrid dall'attacco delle truppe franchiste. Più tardi tipi alla Francesco Cossiga, Bettino Craxi, Achille Occhetto e ne sto dimenticando.

Vi sembrano paragonabili ai misirizzi di oggi, appartengano al movimento Cinque stelle o al partito della Giorgia Meloni o altro? Riuscite ad appassionarvi ai loro itinerari o alle loro parolette da quattro soldi anche quando toccano argomenti cruciali quali la devastazione provocata dalla diffusione del consumo di droghe nella società reale del nostro tempo?

Riuscite ad appassionarvi a qualcuna delle loro esternazioni? Sì o no avete l'impressione di avere a che fare con congreghe di mentecatti che nella professioni che contano non avrebbero potuto fare niente di meglio? Avreste sì o no affidato il vostro cane a qualcuno della truppa parlamentare del partito inventato da Beppe Grillo?

A parte la simpatia e il rispetto umano, c'è qualcosa che vi interessa sia pur minimamente in ciò che dice Elly Schlein, sovrana del partito un tempo guidato da Togliatti e da Enrico Berlinguer? A me non pare possibile. Assolutamente no. No, no, no.

