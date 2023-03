1 mar 2023 14:23

VESPA NON PUNGE, ALLISCIA - ALDO GRASSO: “DOVE STA LA PROVOCAZIONE DI VESPA NEL SUO “5 MINUTI”? HA INVITATO LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIORGIA MELONI (IN COLLEGAMENTO DA PALAZZO CHIGI), LE HA SUGGERITO IL TEMA DA TRATTARE E DA ASCOLTARE. NON MALE, ASPETTIAMO IL SEGUITO” - FRANCESCO MERLO: “VESPA È, PER SUA ANTICA NATURA, AMICO DEI PRESIDENTI IN CARICA. QUI IL FASCISTOMETRO NON C’ENTRA. CI VORREBBE, SEMMAI, IL VESPOMETRO”