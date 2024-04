13 apr 2024 13:00

VESPA NON RONZA VIA DALLA RAI – SECONDO "IL FOGLIO", PIER SILVIO BERLUSCONI AVEVA PROVATO A SOFFIARE “BRU-NEO” ALLA RAI, TENTANDOLO CON UN CONTRATTO DA CAPOGIRO (L'OFFERTA ERA DI UN MILIONE IN PIU’ L’ANNO RISPETTO A QUANTO GUADAGNA ORA) - CANDELA: "FONTI MEDIASET SMENTISCONO LA TRATTATIVA: L'OFFERTA CI FU NEL 2021-2022 PER MANO DEL CAVALIERE" – LA LUNGA SERIE DI ADDII ALLA TV PUBBLICA: FAZIO, BIANCA BERLINGUER E PROSSIMAMENTE AMADEUS…