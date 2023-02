VI RICORDATE DI FERGIE? CHE FINE HA FATTO? - LA CANTANTE, CHE PER ANNI È STATA LA VOCE FEMMINILE DEI "BLACK EYED PEAS", ERA LA GRANDE ASSENTE DI IERI SUL PALCO DELL'ARISTON - FERGIE È STATA PARTE DELLA BAND FINO AL 2017 E AL SUO POSTO È SUBENTRATA LA CANTANTE FILIPPINA CLASSE 2000 J. REY SOUL, CHE IERI SI È ESIBITA A SANREMO - AI TEMPI MOLTI PENSARONO CHE FERGIE AVESSE ABBANDONATO IL GRUPPO PER DEGLI SCAZZI CON GLI ALTRI COMPONENTI, MA IN REALTÀ… - VIDEO

fergie 6

Estratto dell'articolo di Cristina Somma per www.fanpage.it

Fergie è stata la voce femminile dei Black Eyed Peas, ospiti a Sanremo 2023, dal 2002 al 2017. Entra a far parte della band invitata da Will.i.am, dopo aver risolto dei problemi di tossicodipendenza, per collaborare alla realizzazione della canzone Shut Up. Il feeling artistico tra i due, dopo quel featuring, è così forte che decidono di continuare il sodalizio artistico e la cantante, il cui vero nome è Stacy Ann Ferguson, sceglie come pseudonimo Fergie. […]

fergie con i black eyed peas 5

Resta con loro fino al 2013, poi pubblica alcuni album da solista e nel 2017 Will.i.am rivela l'abbandono di Fergie dalla formazione che ritorna a tre elementi. I motivi si scopriranno tre anni dopo, pare volesse stare più vicina al marito e al figlio nato proprio nel 2013. Al suo posto, quindi, nel 2019 subentra la cantante filippina J.Rey Soul che dal 2020 in poi collabora stabilmente con la band.

fergie con i black eyed peas 4

PERCHÉ FERGIE È USCITA DAI BLACK EYED PEAS: I MOTIVI DELL'ADDIO

[…] L'ultima apparizione di Fergie con la band pare risalga al Coachella 2015. In quegli anni Fergie stava lavorando da solista e pare si volesse concentrare principalmente su quello. Non ha fornito altre spiegazioni alla stampa.

[…] La verità è emersa solo nel 2020 quando il frontman della band ha rilasciato un'intervista a Billboard e ha spiegato cosa li ha indotti a tornare ad essere un trio prima di accogliere J.Rey Soul. Will.i. am ha spiegato che Fergie si stava concentrando sull'essere mamma e non era andata via per altri motivi riconducibili a litigi o altre cose. […] Il figlio di Fergie, avuto con il marito, l'attore Josh Duhamel, si chiama Axl Jack ed è nato a Los Angeles nell'agosto del 2013. La coppia si è ufficialmente separata nel settembre del 2017.

j. rey soul 1

CHI È J REY SOUL, LA CANTANTE CHE HA SOSTITUITO FERGIE NEI BLACK EYED PEAS

J.Rey Soul, nome d'arte di Jessica Joy Seria Reynoso, è giovanissima, classe 2000. Prima di entrare a far parte dei Black Eyed PEas ha partecipato alla prima edizione di The Voice of the Philippines dove viene scelta da Apl.de.ap e viene eliminata a un passo dalle semifinali. […] Nel 2019 i Black Eyed Peas intraprendono un nuovo tour mondiale e si fanno accompagnare dalla cantante filippina J.Rey Soul che aveva già collaborato con loro per la realizzazione di alcuni brani di "Masters of the Sun Vol.1". Un anno dopo […] diventa componente stabile della formazione durante i live di quello stesso anno. […]

fergie con i black eyed peas 3 fergie con i black eyed peas 2 fergie 1 j. rey soul 3 j. rey soul 4 j. rey soul 5 j. rey soul con i black eyed peas j. rey soul 6 j. rey soul 7 fergie fergie con i black eyed peas 1 fergie 2 fergie 3 fergie 4 fergie 5 fergie 7 fergie 8 fergie 9 j. rey soul 2