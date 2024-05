VI RICORDATE L’ICONICA SCENA DELL’ORGASMO IN “HARRY TI PRESENTO SALLY”? – QUELLA BOMBA SEXY DI ROSE VILLAIN HA SCATENATO IL PANICO AL DINER “KATZ’S DELICATESSEN” DI NEW YORK: INSIEME ALL’INVIATO DE “LE IENE” NICOLÒ DE DEVITIIS, LA CANTANTE HA ACCESO LE FANTASIE DEGLI AVVENTORI DELLA TAVOLA CALDA, SIMULANDO UN ORGASMO NELLO STESSO LUOGO RESO CELEBRE DA UNA DELLE SCENE DI GODIMENTO PIÙ FAMOSE DEL CINEMA… - VIDEO

Anticipazione da "Le Iene"

rose villain e la scena dell' orgasmo a new york per le iene 7

Nicolò De Devitiis è a New York in compagnia di Rose Villain per trascorrere 48 ore con la cantante e raccontarne un profilo del tutto inedito. Nel corso del servizio, Rose Villain e l’inviato si improvvisano attori e ripropongo, all’interno della celebre tavola calda Katz’s Delicatessen, l’iconica scena dell’orgasmo simulato da Sally nel film ‘Harry ti presento Sally’.

rose villain e la scena dell' orgasmo a new york per le iene 6 rose villain e la scena dell' orgasmo a new york per le iene 3 rose villain e la scena dell' orgasmo a new york per le iene 4

rose villain e la scena dell' orgasmo a new york per le iene 2 rose villain e la scena dell' orgasmo a new york per le iene 5 rose villain e la scena dell' orgasmo a new york per le iene 1

rose villain 4 rose villain 5 rose villain 8 rose villain 11 rose villain 2 rose villain 1 rose villain 10 ROSE VILLAIN rose villain 3 rose villain 6 rose villain 9 rose villain 7 rose villain