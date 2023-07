A VIA ASIAGO I RESIDENTI BORBOTTONI FINALMENTE POTRANNO TORNARE A DORMIRE – DA OSTIA AL PARCO TEULADA, FIOCCANO INVITI E PROPOSTE PER IL PROGRAMMA DI FIORELLO – LO SHOWMAN: “GRAZIE A TUTTI QUEI QUARTIERI DI ROMA, MA POSSIAMO DIRE DI TUTTA ITALIA, CHE SI SONO OFFERTI COME LOCATION” - ANCHE I LOCALI SI STANNO FACENDO AVANTI PER OSPITARE LA TRASMISSIONE CHE DALLA PROSSIMA STAGIONE DOVRÀ LASCIARE VIA ASIAGO, IN PRATI, A CAUSA DELLE LAGNE DEI RESIDENTI…

Grazie a tutti quei quartieri di Roma, ma possiamo dire di tutta Italia, che si sono offerti come location per #vivarai2! Un affetto incredibile! Grazie per tutto l’Amore che ci sta arrivando…? pic.twitter.com/9aPWqwvN1q — Rosario Fiorello (@Fiorello) July 12, 2023

«Fiorello scelga Ostia per la nuova stagione di Viva Rai2!». Lo dicono in una nota il coordinatore dei Giovani di Forza Italia nel Municipio Francesco Bucci e il presidente dell’Associazione Ostia Imprese e professionisti. «Il mare e i colori del litorale romano possono essere lo sfondo perfetto per lo show mattutino della Rai che potrebbe finalmente garantire la giusta ribalta nazionale a Ostia. Crediamo che il Pontile con piazza dei Ravennati o piazza Anco Marzio siano delle cartoline perfette per lanciare l’immagine di Ostia al grande pubblico», sostengono.

«Lo show di Fiorello darebbe un grande contributo nel rilanciare l’immagine del litorale oltre ad essere un’attrattiva per i visitatori. Imprese e commercianti sono pronti a fare la loro parte per la buona riuscita dell’operazione, abbiamo tutte le carte in regola per convincere la Rai a realizzare lo show a Ostia», fanno sapere.

Per questo «vogliamo invitare Fiorello ad effettuare un giro per le strade di Ostia per assaporare l’accoglienza e il calore dei lidensi che, siamo certi, accoglieranno a braccia aperta lo showman siciliano». Lo show è a rischio a causa dei residenti, che hanno lamentato i rumori di primo mattino. Il conduttore ha fatto sapere che la prossima stagione si farà se il programma troverà una nuova location. Attualmente il programma non c’è nei nuovi palinsesti Rai.

DOVE SI SPOSTA LO SHOW?

(...) Anche i locali si stanno facendo avanti per ospitare il programma di Fiorello «Viva Rai 2» che dalla prossima stagione dovrà lasciare il set in via Asiago, in Prati, a causa delle lamentele dei residenti che hanno protestato per i rumori provenienti dalla trasmissione, la quale va in onda alle prime ore del mattino.

All'ombra del Gazometro ha lanciato la proposta sui social network il locale «L'Antagonista» che si trova in via del Commercio in un'area in cui i palazzi intorno non sono residenziali. «Caro Fiorello, visto che Roma nord non apprezza la tua arte, ti offriamo noi una nuova location per Viva Rai 2. Qui non abita nessuno, non ci sono residenti intolleranti e splende sempre il sole Il posto è piccolino, ma possiamo organizzarci», si legge nel messaggio pubblicato dai gestori del locale

