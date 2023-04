29 apr 2023 15:41

A VIALE MAZZINI SONO PRONTI PER L’INCORONAZIONE DI RE CARLO (VERDONE) – SULLA PIATTAFORMA “RAI PLAY” QUALCUNO HA SCELTO PER ERRORE LA FOTO DI CARLO VERDONE AL POSTO DI QUELLA DI CARLO III COME COPERTINA DELLO “SPECIALE TG1” DEDICATO ALL'INCORONAZIONE DEL SOVRANO INGLESE! - SI TRATTA DI UN ERRORE "GRANDE, GROSSO E... VERDONE" DA PARTE DELLA RAI, MA ANCHE UN'OCCASIONE MANCATA PER I BRITANNICI CHE AVREBBERO AVUTO SENZ'ALTRO UN RE MOLTO PIÙ DIVERTENTE….