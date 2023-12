VICTORIA ADAMS PUBBLICA UNO SCATTO IN MUTANDE DEL MARITO, DAVID BECKHAM: L'EX CALCIATORE SEMBRA ESSERE USCITO DA UN FILM PORNO DI SERIE B – NELLO SCATTO SI VEDE L’EX CALCIATORE MENTRE RIPARA LA TV DI CASA INDOSSANDO SOLO UN PAIO DI SLIP BIANCHI – “POSH” HA INVITATO TUTTI I SUOI FOLLOWER AD AMMIRARE LE CHIAPPONE DI MARMO DEL COMPAGNO: “L’ELETTRICISTA È VENUTO A RIPARARE LA TV… PREGO”, ATTIRANDO UNA MIRIADE DI COMMENTI ARRAPATI...

Estratto dell’articolo di Cristina Siciliano per www.leggo.it

david beckham

[…] Victoria Beckham ha infatti pubblicato una foto di suo marito mentre aggiusta il televisore e l'ha condivisa sul suo profilo Instagram. […]

Il post

«L'elettricista è venuto a riparare la tv... benvenuto!». […] Numerosissimi sono stati i like e i commenti dei follower a corredo del post che David Beckham ha pubblicato su Instagram. «Non so cosa stia aggiustando ma anche il mio si è rotto. Posso avere il suo nomero?», ha scritto una follower. E ancora: «Grazie perché hai fatto tanto per l'umanità».

victoria beckham ken paves 1 la serie beckham 4 david e victoria beckham 13 david beckham 2 david beckham david beckham la serie beckham 3 la serie beckham 6 la serie beckham 5 david beckham