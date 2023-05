18 mag 2023 19:34

V PER VICTORIA CABELLO: “NON SONO SPOSATA E NON HO FIGLI, PER QUESTO SONO COSÌ IN FORMA” - LA CONDUTTRICE TORNA IN TV DAL 23 MAGGIO IN PRIMA SERATA SU TV8 – “MI SONO CONCENTRATA SUL REALIZZARE ME STESSA, FORSE SONO STATA MOLTO EGOISTA. MA NON HO NESSUN SENSO DI COLPA E NON MI SONO MAI PENTITA” - E POI PARLA DELLA MALATTIA DI LYME: “MI SI INCEPPAVANO LE PAROLE, NON AVEVO PIÙ MEMORIA. STAVO CON UNA PERSONA STUPENDA MA HO CHIUSO LA RELAZIONE PERCHÉ…”