V PER VICTORIA - L’UNICA STAR EROTICA DEL ROCK IN ITALIA (DAGO-DIXIT), VICTORIA DE ANGELIS, SI SGANCIA DAI MANESKIN E VA A SUONARE IL BASSO COI DURAN DURAN PER UNA COVER DI "PSYCHO KILLER" DEI TALKING HEADS - DOPO QUESTA DIGRESSIONE SOLISTA DI VICTORIA SONO IN MOLTI A CHIEDERSI SE ANCHE DAMIANO PROVERA' A SMARCARSI DAL GRUPPO, IPOTESI CHE, PER ORA, NON SEMBRA MINARE LA SOLIDITÀ DELLA BAND… - VIDEO

Estratto dell’articolo di Luca Dondoni per "la Stampa"

«Victoria, Victoria e ancora Victoria" ! All'estero il successo dei Måneskin si misura certamente grazie all'appeal delle canzoni e dell'indubbio magnetismo di Damiano David che ne è il frontman. Ma e basta dare un occhio ai commenti e alle preferenze dei tanti fan club sparsi per il pianeta per verificare come la leadership di Victoria De Angelis (che del gruppo è stata motore e acceleratore) emerga chiaramente.

Ieri poi, i Duran Duran hanno comunicato al mondo che sarà proprio Vic a suonare il basso di uno dei pezzi presenti sul loro prossimo album intitolato Danse Macabre.

L'album, peraltro molto atteso e farcito di cover, uscirà il 27 ottobre, ma l'annuncio arriva in concomitanza con la pubblicazione del singolo che lo anticipa da ieri nelle radio. Il pezzo sul quale Simon Le Bon e soci hanno voluto Victoria è Psycho Killer dei Talking Heads e proprio Vic è sempre stata una fan della band di David Byrne.

Certo, dopo questa digressione solista di Victoria De Angelis sono in molti a chiedersi se anche altri membri del gruppo, Damiano in testa, proveranno a smarcarsi con attività soliste, ipotesi che però non sembra minare la solidità della band che ha in cantiere molti progetti.

Per quanto riguarda invece i fan dei Duran, il prossimo sarà il 16mo album firmato da Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor e Roger Taylor e oltre alle numerose cover conterrà tre inediti: Black Moonlight con il produttore, chitarrista e compositore Nile Rodgers, Danse Macabre e Confession In The Afterlife. Le cover previste e confermate saranno Bury A Friend di Billie Eilish, Paint It Black dei Rolling Stones, Super Lonely Freak ispirata a Rick James, Spellbound di Siouxsie and the Banshees, Supernature di Cerrone e Ghost Town degli Specials. Sempre nel nuovo discosarà interessante poi ascoltare le nuove versioni di pezzi dei Duran meno conosciuti ai più come Night Boat, Love Voodoo e Secret Oktober 31st.

