21 giu 2023 20:36

VICTORIA PER VASCO! – BASTA UNO “SLURP” SOTTO DUE FOTO, BECCATE SU DAGOCAFONAL, DELLA 23ENNE ROVENTE SIMBOLO EROTICO DEI MANESKIN (E NON SOLO), L’EFEBICA VICTORIA DE ANGELIS, PER FAR PARTIRE L’EMBOLO A UN PLOTONE DI BACCHETTONI ED IPOCRITI: "72 ANNI, SLURP SULLA FOTO DI UNA RAGAZZINA?” – ANCORA: "IO CAPISCO CHE LA FICA PIACE SEMPRE MA UN PO' DI DECENZA. QUI NON SI TRATTA PIÙ DI ESSERE TRASGRESSIVI. DAI, HA QUALCHE ANNO IN PIÙ... SÌ, MA DI TUA NIPOTE ORA!" (VASCO FREGATENE E GODIAMOCI LA VOLUTTUOSA VICTORIA: CI TIRA UN PO' SU...)