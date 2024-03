V PER VICTORIA - VICTORIA DE ANGELIS STA APPARECCHIANDO UNA CARRIERA DA SOLISTA? - LA BOMBASTICA BASSISTA DEI MANESKIN HA ANNUNCIATO IL SUO PRIMO TOUR INTERNAZIONALE NEI PANNI DI DJ - PURTROPPO NON CI SARANNO DATE ITALIANE, MA I SUOI FAN POTRANNO CONSOLARSI CON UN MIX, DA LEI CURATO, CON ALCUNE DELLE CANZONI CHE SI SENTIRANNO NELLA TOURNÉE - NON È UN ADDIO ALLA BAND, ANCHE SE...

Estratto dell'articolo di Luca Dondoni per "la Stampa"

victoria de angelis 9

Victoria dei Måneskin balla da sola? A giudicare dall'ultimo post pubblicato su Instagram […] sembrerebbe proprio di sì. O almeno per un po' di mesi. Su Soundcloud è arrivato il suo primo mix, Victoria's Treat, e la De Angelis ha annunciato il suo primo tour internazionale nei panni di dj. In verità qualche mese fa anche il cantante Damiano David, a dicembre aveva dichiarato nel podcast The Allison Hagendorf Show: «Mi piacerebbe che un giorno tutti noi ci dedicassimo a un progetto solista magari per un anno, prima di tornare insieme con nuove idee e nuovi stimoli».[…]Non è un addio alla band, anche se più di un fan ha segnalato l'assenza della bassista nel video di Trastevere presente nella deluxe pack di Rush.

victoria de angelis maneskin

Victoria ha deciso di portare in giro per Stati Uniti ed Europa il suo Victoria's Treat e spiace che il tour (almeno per ora) non preveda una data in Italia. I […] La playlist, che potete trovare ovunque mette insieme Missy Elliot e Ciara, i The Function, Dinero facil di CRRDR e Make That Bounce di Justin Jay. Insomma, roba non facile per orecchie disabituate. «Il […]». Il tour comincerà il 16 marzo a Leeds, nel Regno Unito, poi gli Usa. […]

ARTICOLI CORRELATI

victoria de angelis 5 victoria de angelis victoria de angelis 1 victoria de angelis 3 victoria de angelis 5 victoria de angelis 4 victoria de angelis 1 victoria de angelis 2 victoria de angelis 2 victoria de angelis 3 victoria de angelis 2 victoria de angelis 4 victoria de angelis 3 victoria de angelis