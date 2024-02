CHE CI FACEVA DI BELLO SABATO SCORSO, IL REIETTO ANDREA GIAMBRUNO, ADDIVANATO IN UN HOTEL MILANESE CON CANDIDA MORVILLO (‘’CORRIERE DELLA SERA’’) E FEDEZ (“MUSCHIO SELVAGGIO”)? L’EX COMPAGNO DELLA MELONI LI HA CONVOCATI PER TRATTARE UN’INTERVISTA POST-STRISCIA. DA NAVIGATO ‘’PROFUMIERE”, TRA UN SÌ E UN NO, FEDEZ E MORVILLO SONO STATI PRESI PER IL NASO. QUANDO POI È TRAPELATA LA NOTIZIA, I SOSPETTI CHE GIAMBRUNO MIRASSE A MANDARE UN “PIZZINO” ALL’EX MELONI, SON DIVENTATI FATTO - CONVINTO DI ESSERE FINITO IN UN TRITARCARNE SOLO PER COLPIRE GIORGIA MELONI, GIAMBRUNO ALZA L’ASTICELLA: VUOLE ANDARE IN ONDA, CONDURRE UN TG. E TANTO CHE CI SIAMO ANCHE UN APPARTAMENTO A ROMA E MILANO? E’ O NON È LA DUCIONA D’ITALIA CHE FA E DISFA QUELLO CHE VUOLE? E ALLORA CHE ASPETTA A FARMI DARE LA CONDUZIONE DI “STUDIO APERTO”? PURTROPPO PER LUI PERO'...