ONY EFFE E LA LIAISON DELLA SUA EX VITTORIA CERETTI CON DICAPRIO: “HA FATTO UN BEL SALTO IN AVANTI, MA..” - VIDEO

Biggio: "chi è che sgancia la bomba?" "Fiorello sgancia la bomba" Io non sgancio bombe, io qualche bombetta la sgancio di notte#VivaRai2 pic.twitter.com/MmaWWq7h3Z — Rosario Tindaro Fiorello out of context (@ciurichannel) April 11, 2024

Ivan Rota per Dagospia

bonolis

Paolo Bonolis, ospite di Nunzia De Girolamo nella prima puntata di Ciao Maschio in onda domani, su Rai 1, ha parlato anche di Sanremo: “Se ti proponessero di condurre un nuovo Festival di Sanremo, saresti più scettico o più curioso?’’, ha chiesto la De Girolamo. La risposta di Paolino: “Ho 63 anni e sono 45 anni che faccio questo lavoro, credo che mi spettino altre cose. Ma Sanremo resta comunque una eventualità, l’ho già fatto. Se poi ti può tornare la voglia e qualcuno avrà anche voglia di ascoltarmi, si vedrà…’’

fedez

La nuova cover del cellulare di Fedez é la foto dell'ex premier Silvio Berlusconi nel gesto delle corna. "Per l'uomo che non deve chiedere mai, spero di lanciare la moda", dice il rapper. La foto risale al vertice europeo di Caceres, in Spagna, del 2002 e c'è chi chiede a Fedez di portare rispetto. Già ieri aveva scatenato critiche con le foto dell’ hotel di lusso a Los Angeles che ha postato in cui di mostra (ancora!) nudo di schiena. A questo punto faccelo vedé. Si prepara per il Coachella.

Benedetta Parodi cosa dirà quando incontrerà di nuovo il pasticcere Damiano Carrara alla nuova edizione di Bake Off dopo che lui ha eliminato il marito e la figlia da PechinoExpress?

greta zuccarello

“Amadeus lascia la Rai e va al Nove. No, non scherzo. Io? Nessuno mi ha offerto niente e se mi offrono, sono blindato da un contratto con il mio divano. Dopo Viva Rai 2 sono fermo, nulla”. Ecco la bomba lanciata da Fiorello a Viva Rai2 .

Quindi legge il comunicato fake della Rai: “Leggiamo: oggetto ‘Sono sempre i migliori che se ne vanno’ In riferimento all’ingiustificata fuga di notizie che ha alimentato le cronache di queste giornate e che vedrebbero uno dei più noti volti emigrati verso il canale 4+5, la Rai ha finalmente scelto fare chiarezza con questa nota ufficiale archiviata con la sigla in codice ‘Ama non si Ama’”

francesca bergesio

Uno scherzo de Il Grande Flagello: “Alle 9:40 di stamane ci ha lasciati lo storico cavallo Rai di Viale Mazzini. Il noto quadrupede non ha retto all'ennesimo conduttore in fuga e ha compiuto l'estremo gesto. Profondo cordoglio da parte del SET (sindacato equini televisivi) Verrà sostituito da un asino”.

Secondo il Corriere, tra i motivi che avrebbero spinto Amadeus a lasciare la Rai ci sarebbero anche le pressioni e richieste ricevute: portare Povia a Sanremo, Hoara Borselli ospite e Mogol direttore artistico. Infine la richiesta di un pranzo "di cortesia" con Pino Insegno.

Tony Effe ha commentato la liaison della sua ex Vittoria Ceretti con Leonardo Di Caprio: “Vittoria ha fatto un bel salto in avanti, ma nel nuovo album non ho fatto rime su lei e DiCaprio”.

taylor swift

Poi il rapper ci riserva una bella sorpresa con la “zia” di tutta Italia: “Non ho una donna ideale, mi piacciono tutti i tipi di donna esteticamente. Bionda, mora, alta, bassa. Sono un esteta ma mi deve piacere in generale. Fra Belen e Martina Smeraldi ti dico Belen. Fra Belen e Giulia De Lellis ti direi De Lellis. Fra De Lellis e Mara Venier? Mara! Mi farebbe da mamma e da fidanzata”.

vittoria ceretti 2

Taylor Swift ha rifiutato l’invito ad esibirsi in concerto negli Emirati Arabi Uniti: sarebbe stata pagata nove milioni di dollari. Tutti dalla sua parte che commentano: “Sono contento che non vada in un paese che non rispetta i diritti della comunità LGBTQ…Lei sì che è una vera alleata della nostra comunità e non come altre”.

Manolo, figlio della bombastica Sofia Vergara, star di Griselda, qualche tempo fa aveva postato una storia mentre ballava Tribale di Elodie e adesso posta i suoi cani con La Noia di Angelina Mango.

L’ Isola della sfiga. Miss Italia Francesca Bergesio si é ritirata per infortunio, prima di lei Tania Romano ha rinunciato per problemi di salute, Greta Zuccarello e Aras Senol sono in hotel con il Covid, la struttura per la prova settimanale si é rotta (sará costata dieci centesimi), hanno poi eliminato l’ultima spiaggia. Per finire l’isola è passata da sette account che la commentano a cinque. Forse questa sfiga puó essere fermata solo da Luce Caponegro con la sua meditazione trascendentale.

vittoria ceretti

Nella gara é rimasta in apnea per cinque secondi e Maitè Yanes ha spiegato: “Mentre ero giù mi è venuto un rutto”. Luxuria: “Allora, senza ruttare, dammi una motivazione per la nomination…”

E lei: “Cazzo”. Vladimir: “Eh era meglio un rutto”.

A molti la risposta non é piaciuta. L’inviata Elenoire Casalegno chiede: “Dovresti chiedere a Joe Bastianich ora”, Vladimir Luxuria: “Tesoro, decido io a chi chiedere le cose”. Ci dobbiamo aspettare i siparietti di Ilary Blasi versus Fedez?

Luce Caponegro è purtroppo in nomination con Khady e Samuel, votati dal gruppo e con il pescivendolo Peppe, scelto dal leader Edoardo Stoppa.

Barbara D’Urso s iè infortunata e ha un dolore che la tiene bloccata da giorni: "Ho raccolto un vaso pieno d'acqua e ho sentito uno strappo dietro la schiena…Eppure io sono una che fa piroette e movimento tutti i giorni". Nel frattempo molti internauti la sognano in un ipotetico Pomeriggio 9. Quando era al timone de La Pupa e il Secchione il programma faceva piú del 12 di charme, con Enrico Papi il 5,9.

di caprio ceretti

nunzia de girolamo