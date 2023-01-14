VIDEO! CARLO VERDONE STRACULT – L’ATTORE E REGISTA RACCONTA DI UN MITOLOGICO CONCERTO DEI CANNED HEAT, QUELLI DI ON THE ROAD AGAIN, AL TEATRO OLIMPICO. SI FECERO ATTENDERE 30 MINUTI, LA GENTE NON NE POTEVA PIU’. A UN CERTO PUNTO USCIRONO SUL PALCO, IL CANTANTE ERA TRE VOLTE LA SORA LELLA. E UNA VOCE DAL PUBBLICO DISSE... - VIDEO

-

Condividi questo articolo


 

carlo verdone carlo verdone carlo verdone carlo verdone carlo verdone marco giallini dago carlo verdone marco giallini dago carlo verdone carlo verdone

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

“ALLEGRI HA PERSO PIÙ DI TUTTI. L’APOCALISSE DEL CORTO MUSO” - LA “GAZZETTA” MENA DURO SU ALLEGRI E LA DISFATTA DELLA JUVENTUS CONTRO IL NAPOLI: “HA RAGIONE QUANDO SPIEGA CHE IL CALCIO È SEMPLICE E CHE TROPPI SCIENZIATI LO COMPLICANO. MA DIMENTICA CHE, RIDOTTO ALLA PIÙ ESSENZIALE SEMPLICITÀ, CHI GIOCA MEGLIO, VINCE” – “UOMINI FUORI LUOGO, GIOCATORI CHE NON CAPIVANO COSA FARE: 2 TIRI IN PORTA CONTRO 10. UNA MATTANZA CHE CERTIFICA IL FALLIMENTO DI DUE ANNI DI LAVORO. LE ASSENZE NON GIUSTIFICANO NULLA…”

cafonal

“IL SISTEMA POLITICO SI È SPAPPOLATO” – ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI LUCIA ANNUNZIATA “L'INQUILINO”, GIULIANO AMATO SUPERSTAR: “SENZA I CORPI INTERMEDI EMERGONO LEADERSHIP DEBOLI” – AD ASCOLTARE IL “DOTTOR SOTTILE”, INCALZATO DA MASSIMO GIANNINI, LA STELLINA DEM ELLY SCHLEIN, ROBERTO SPERANZA, LUIGI ZANDA E ROBERTO COTRONEO, IN VERSIONE "GAUCHE PARISIENNE" - E ANCORA, MARCO DAMILANO (SENZA SOUMAHORO), VERONICA GENTILI ABBRONZATISSIMA, MYRTA MERLINO E MARCO TARDELLI... – FOTO BY DI BACCO

viaggi

salute