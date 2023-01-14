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VIDEO! CARLO VERDONE STRACULT – L’ATTORE E REGISTA RACCONTA DI UN MITOLOGICO CONCERTO DEI CANNED HEAT, QUELLI DI ON THE ROAD AGAIN, AL TEATRO OLIMPICO. SI FECERO ATTENDERE 30 MINUTI, LA GENTE NON NE POTEVA PIU’. A UN CERTO PUNTO USCIRONO SUL PALCO, IL CANTANTE ERA TRE VOLTE LA SORA LELLA. E UNA VOCE DAL PUBBLICO DISSE... - VIDEO-
ELON SI FASCIA LA “TESLA” PRIMA DI ROMPERSELA – ELON MUSK HA ANNUNCIATO UNA RIDUZIONE DEL 20% DEL PREZZO DELLE VETTURE PER AUMENTARE LE VENDITE – LA MOSSA NON È STATA GRADITA DA WALL STREET E LE AZIONI DI TESLA HANNO SUBITO UNA PERDITA DEL -3,6% – DAL 2020 AL 2022 LA FETTA DI MERCATO DELL’AZIENDA DI AUTO ELETTRICHE È CALATA DEL 14% E LA PRESSIONE DELLA COMPETIZIONE INIZIA A FARSI SENTIRE...
“ALLEGRI HA PERSO PIÙ DI TUTTI. L’APOCALISSE DEL CORTO MUSO” - LA “GAZZETTA” MENA DURO SU ALLEGRI E LA DISFATTA DELLA JUVENTUS CONTRO IL NAPOLI: “HA RAGIONE QUANDO SPIEGA CHE IL CALCIO È SEMPLICE E CHE TROPPI SCIENZIATI LO COMPLICANO. MA DIMENTICA CHE, RIDOTTO ALLA PIÙ ESSENZIALE SEMPLICITÀ, CHI GIOCA MEGLIO, VINCE” – “UOMINI FUORI LUOGO, GIOCATORI CHE NON CAPIVANO COSA FARE: 2 TIRI IN PORTA CONTRO 10. UNA MATTANZA CHE CERTIFICA IL FALLIMENTO DI DUE ANNI DI LAVORO. LE ASSENZE NON GIUSTIFICANO NULLA…”
“IL SISTEMA POLITICO SI È SPAPPOLATO” – ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO DI LUCIA ANNUNZIATA “L'INQUILINO”, GIULIANO AMATO SUPERSTAR: “SENZA I CORPI INTERMEDI EMERGONO LEADERSHIP DEBOLI” – AD ASCOLTARE IL “DOTTOR SOTTILE”, INCALZATO DA MASSIMO GIANNINI, LA STELLINA DEM ELLY SCHLEIN, ROBERTO SPERANZA, LUIGI ZANDA E ROBERTO COTRONEO, IN VERSIONE "GAUCHE PARISIENNE" - E ANCORA, MARCO DAMILANO (SENZA SOUMAHORO), VERONICA GENTILI ABBRONZATISSIMA, MYRTA MERLINO E MARCO TARDELLI... – FOTO BY DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%