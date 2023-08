VIDEO: CATERINA MURINO IN VERSIONE SIRENETTA AL LIDO DI VENEZIA – LA MADRINA DELLA MOSTRA DEL CINEMA SI SPIAGGIA PER IL CONSUETO PHOTOCALL CON I FOTOGRAFI PRIMA DELL’INAUGURAZIONE DELLA RASSEGNA – 45 ANNI, EX MISS ITALIA E GIÀ BOND GIRL IN “CASINO ROYALE”, L’ATTRICE DA VENT’ANNI SI È TRASFERITA A PARIGI, DOVE HA TROVATO L’AMORE: L’AVVOCATO FRANCESE EDOUARD RIGUAD – “DA BAMBINA ERO IL CLASSICO BRUTTO ANATROCCOLO, ERO CICCIOTTELLA E LE ALTRE BAMBINE MI DICEVANO CHE SEMBRAVO L’IPPOPOTAMO DELLA DISNEY”. COME RIVINCITA, HA DECISO DI IMPERSONARE ARIEL…

CATERINA MURINO IN VERSIONE SIRENETTA AL FESTIVAL DEL CINEMA DI VENEZIA 2023

caterina murino in versione sirenetta a venezia

DAL FIDANZATO FRANCESE AL SOGNO DI UN FIGLIO: IL LATO PIÙ PRIVATO DI CATERINA MURINO, MADRINA DI VENEZIA 80

Estratto dell’articolo di Roberta Mercuri per www.vanityfair.it

Sarà Caterina Murino la madrina della nuova edizione – la ottantesima - della Mostra del Cinema di Venezia. L’attrice sarda stasera terrà a battesimo l'inaugurazione della rassegna e il 9 settembre la cerimonia conclusiva della consegna dei premi.

«Un immenso onore e una grande responsabilità», ha detto la Murino commentando la nuova avventura che arriva dopo 45 anni pieni di cose: nata a Cagliari 15 settembre 1977, aspirante medico e poi modella, passata per Miss Italia e la saga di «007» (è stata la Bond Girl Solange accanto a Daniel Craig nel film Casinò Royale), tanto cinema internazionale, ormai da vent'anni s'è trasferita a Parigi e nella più romantica delle città ha trovato anche l'amore.

caterina murino 4

Il fortunato è Edouard Riguad, un avvocato francese con alle spalle un matrimonio finito male: «Con Edouard ho voglia di costruire. Ogni volta mi dico: ma perché non ci siamo incontrati prima? Alla fine la risposta è che forse dieci anni fa non ci saremmo riconosciuti. E continuo a santificare la sua ex moglie, che lo ha lasciato. Dovrei accendere un cero per lei ogni giorno per il regalo che m’ha fatto», raccontava Caterina nel 2018 in rara intervista sulla sua vita privata.

La storia con Riguad, a detta del gossip, sarebbe iniziata nel 2016. Ma la Murino, molto gelosa della sua privacy, date e dettagli non ne ha forniti. Certo è che i due, a differenza del gossip che ogni tanto li vuole pronti per l'altare, non si sono mai sposati. Il sogno di avere dei figli, tuttavia, c'è.

caterina murino madrina venezia 2023 1

Lo ha appena rivelato la stessa Murino in un'intervista al Corriere della Sera: «I miracoli esistono. Ecco, ho detto tutto. Per ora sono la mamma di due gattini». Una «mamma» bellissima che pure da bambina è stata vittima dei bulli: «Io ero il classico brutto anatroccolo, mi hanno massacrata a scuola», ha raccontato la Murino a F qualche anno fa.

Aggiungendo che veniva presa in giro anche durante le lezioni di danza classica: «Ero cicciottella. Le altre bambine mi dicevano che sembravo l'ippopotamino di Disney col tutù». Caterina aveva approfittato dell'intervista per lanciare un appello a tutti i giovani: «Vorrei rincuorare chi subisce bullismo. Siate forti e reagite perché poi arriva la rivincita». La rivincita di Caterina è iniziata con l'adolescenza: «In terza media ero completamente cambiata, ero diventata una piccola donna. I ragazzini si voltavano a guardarmi ma non più per prendermi in giro». […]

caterina murino e daniel craig caterina murino caterina murino madrina venezia 2023 4 caterina murino alberto barbera con caterina murino caterina murino in versione sirenetta a venezia caterina murino madrina venezia 2023 3 alberto barbera con caterina murino caterina murino madrina venezia 2023 2 caterina murino in versione sirenetta a venezia 2 caterina murino (1) CATERINA MURINO IN USTICA caterina murino 12 caterina murino 0 caterina murino 11 caterina murino 1 caterina murino 13 caterina murino 4 caterina murino 14 caterina murino 15 caterina murino 3 caterina murino 9 caterina murino 5 caterina murino 6 caterina murino caterina murino