Ivan Rota per Dagospia

nina moric

“Mi fa ridere, amiamo l'arte e parlare di arte e del motivo per cui facciamo quello che facciamo: ci piace guardare un film, analizzarlo, parlarne e sfidarci a vicenda”: cosí dice Zoë Kravitz, figlia del cantante Lenny, di Channing Tatum , il manzo di Magic Mike. Si sono “rivelati” dopo due anni e stanno per sposarsi. Nessun matrimonio invece per Belen Rodriguez e Elio Lorenzoni: i due si sono regalati a vicenda un anello come pegno d’ amore. E poi lei é ancora sposata con Stefano Di Martino.

La Regina di cuori del Grande Fratello ci riserva sempre grandi sorprese. Ecco la principale attivitá di Beatrice Luzzi : “Sono autrice televisiva. Per una trasmissione di Rai Uno molto importante, L’Eredità. Quindi faccio ricerche tutti i giorni al computer, in tutte le materie dello scibile umano”. A quel punto la regia del reality ha deciso di togliere l’audio alla Casa. Mai citare mamma Rai in casa Mediaset.

nina moric giuseppe barboni 1

Ricordate che lei era Grimilde e difende il suo operato. Dal 27 luglio ad oggi, con 96 prime serate a disposizione solo due programmi sono riusciti a far meglio di Non Sono una Signora su Rai2, continuamente rimandato senza nessuna promozione, ovvero il Summe Hit e Belve. Per il resto, tolti gli eventi sportivi e due film, nessuno ha fatto meglio di Alba Parietti, ma ad oggi nessuna proposta per una seconda stagione nonostante i flop di molti nuovi programmi. Eppure la “Pariettona” è il viagra del tubo catodico: appare in un programma e la curva dello share si impenna.

Anche Selvaggia Lucarelli a volte si ricrede: “Approfitto di questa giornata ( il Veg Day ) per chiedere scusa a vegani e vegetariani per aver associato la parola ‘estremismo’ alle loro scelte alimentari in passato. Sono stata superficiale e in maniera imperdonabile perché era superficialità che nasceva dalla disinformazione”.

nina moric 3

Su Instagram baci e abbracci pubblici. Sono Nina Moric e il nuovo compagno Giuseppe Barboni. Sull’account Instagram di lui, la coppia appare unita e molto affiatata . Lui (481 mila follower su Instagram) le dedica una frase inequivocabile : “Nina è una delle donne più belle di questo Secolo. Nina per me è anche più intelligente che bella”. L’imprenditore ha avuto flirt e amicizie con attrici e showgirl come Mila Jovovich. Valeria Marini, Ainett Stephens, Soleil Stasi e molte altre. E figlie di multi bilionaire come Nga Nguyen oltre all’ex fotomodella americana ed Logan Berland.

Inoltre é stato scelto da Forbes tra i 100 Business Man dell’anno, laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, e’ chiamato dalle maggiori Università a tenere docenze in Luxury Management. Amico di Orlando Bloom, Matt Damon, Andy Garcia, Robert De Niro.”Ti amo”, “Sei bello, sei intelligente, sei ben dotato”, “quando non ci sei, mi manchi”: la Moric ha finalmente trovato la sua metà? I loro video lo confermerebbero.

giuseppe barboni nina moric

Barbara D’Urso, a Torino per lo spettacolo teatrale “Taxi a due piazze”, é felice: “Il cuore del mio pubblico lo sento sempre, soprattutto quando cammino per strada e mi dicono: ‘Ci manchi. Mamma mia quanto è triste il pomeriggio senza di te’. Mi scrivono in tantissimi anche sui social e li ringrazio molto. Siete meravigliosi”. Il setiment, come dice lei, é alle stelle.

“Non le andava la carta di credito, mi deve ancora 600 euro”, ripeteva Federico Fashion Style, ospite a Belve, riferendosi a Antonella Mosetti. Ora i due, dopo offese reciproche, hanno fatto pace: in discoteca si baciano in bocca.

Nel cast di Ex On The Beach Italia ecco Denis Adrija, primo ragazzo gay a partecipare al reality show di Paramount. Si presenta cosí: “Ho 22 anni, sono italo-albanese, vivo a Roma, lavoro come estetista e mi prendo cura delle donne… con gli uomini mi piace sia dominare che essere dominato, mi piace flirtare ed essere libertino. Sono un po’ stronzetto.Mi piace mettere zizzania e un pizzico di pepe. I miei ex? Nessuno di loro mi preoccupa”.

belen

E allora perché Angelica, a scoppio ritardato, si é mostrata offesa e piangente pur restando per tutta sera mano nella mano con Mughini? Quelle due volpi di Beatrice Luzzi ( che giá le aveva dato della gatta morta ) e Fiordaliso hanno capito che il pianto era dovuto alla sua paura di andare al televoto . Luzzi: “Ma se ce l’ha così tanto con Giampiero per quella frase, perché allora si è seduta accanto a lui. Ha anche detto che ha capito che lui non voleva offenderla. E allora perché piangere in quel modo proprio in quel momento?”

E come sempre avevano ragione: nella notte Angelica ( al televoto con Schwazer, Giampiero Mughini, Giuseppe, Giselda ) si é rivelata: “Ragazze lunedì esco io! Mi ha nominata Beatrice e tutti quelli che lei nomina escono. Li ha fatti fuori tutti e adesso è il mio turno. Dopo Samira tocca a me.” E si é capito che piangeva proprio per le nomination.

Ancora tira e molla tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi che ci tiene a precisare: “Non siamo stati a letto.” Riferita a loro, ecco una delle battute della serata della “perpetua” Cesara Bonamici: “Se é si é si. Se é no é no. Tutto il resto é del demonio. Citazione dal Vangelo secondo Matteo”. Lasciamo stare i santi…

E Massimiliano Varrese, dopo l’odio, parla di “sintonia artistica” con la Luzzi. Come un Alex Belli qualunque. Varrese al centro del momento drammatico: ha parlato dello zio ucciso, fatto che gli ha sconvolto la vita e gli ha impedito una carriera hollywoodiana.

antonella mosetti federico fashion style

“ Ce vole tempo pe macchiná na cosa”, dice il macellaio Paolo a chi lo accusa di non essersi ancora messo con Letizia: “Sei lì appeso”. Angelica é sempre piú vicina a Mirko Brunetti: la fidanzata Greta ieri sera ha messo un post per dire quanto era truccato male Mirko “addirittura con i brillantini”. Indovinate chi ha realizzato il disastroso make up? Angelica, la piagnucolona.

alba parietti belen elio lorenzoni