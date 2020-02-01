FIORELLO CANTA ''SIAMO DONNE'' A SANREMO CON DEJAN DI RADIO ROCK
VIDEO! FIORELLO CANTA ''SIAMO DONNE'' A SANREMO CON DEJAN DI RADIO ROCK. ''SABRINA SALERNO? MA IO SONO SICILIANO, CANTO SABRINA PALERMO'' - ''QUESTO PER DIRE BASTA A TUTTE LE POLEMICHE SESSISTE SU AMA...ZON!''-
IL CORONAVIRUS FA TREMARE LE AZIENDE ITALIANE: PUÒ INSIDIARE UN BUSINESS DA OLTRE 44 MILIARDI DI EURO L’ANNO - UNIMPRESA FA DUE CONTI E SOMMA I 13 MILIARDI DI ESPORTAZIONI E I 31 MILIARDI DI IMPORTAZIONI - GLI SCAMBI COMMERCIALI TRA ITALIA E CINA POSSONO SUBIRE ENORMI RIPERCUSSIONI SE LA “PESTE” NON VIENE ARRESTATA AL PIÙ PRESTO...
AZZO, LA MICHELAZZO! - L’EX MANAGER DI PAMELA PRATI HA DIMENTICATO SIMONE COPPI E SI PRESENTA IN GRAN FORMA ALLA FESTA DI COMPLEANNO DI CHARLIE GNOCCHI: POPPE STRIZZATISSIME, MINIGONNA NERA E STIVALONI – ELIANA È ARRIVATA CON LA TRANS MANILA GORIO ED È STATA TEMPESTATA DI DOMANDE SUL CASO CALTAGIRONE – AL DINNER PARTY SI FESTEGGIAVANO ANCHE I 2 ANNI DI VITA DEL RISTORANTE “MOKU” – C'ERANO LE SEMPRE BOMBASTICHE SARA VARONE E MIRIANA TREVISAN E GIACOMO URTIS – TUTTI SUL TRENINO E POI SELFIE CON LE GEISHE ABAT-JOUR…
“UCCIDITI VECCHIO” - SCOPERTO UN OSPIZIO LAGER IN CUI GLI ANZIANI VENIVANO PICCHIATI E UMILIATI - UN SIGNORE DI 84 ANNI CHIEDE DI ESSERE PORTATO IN BAGNO E INVECE GLIELA FANNO FARE ADDOSSO: “PUZZI DI MERDA, MAIALE CHE SEI, MALEDETTO VECCHIO, TESTA DI MINCHIA, VATTI AD AMMAZZARE” - CENTO GIORNI DI VESSAZIONI REGISTRATE DALLE TELECAMERE NASCOSTE: I TITOLARI DELLA STRUTTURA NON AVEVANO NEANCHE I REQUISITI PROFESSIONALI…