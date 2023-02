11 feb 2023 13:00

VIDEO FLASH - L'IRRESISTIBILE IMITAZIONE DI CARLA BRUNI BY FRANCESCA REGGIANI: "IL MIO SUCCESSO? DEVO TUTTO ALLA PASSERELLA...LA MIA PASSERELLA. MI PIACE QUANDO UN UOMO MI PORTA A CENA MA NON DEVE PAGARMI LA CENA: DEVE COMPRARMI IL RISTORANTE! A QUEL PUNTO LO LASCIO LI' COME MANCIA E DI RESTO MI PRENDO IL CAMERIERE - GLI UOMINI? NON LI TRATTO MALE, LI STRITOLO, LI POLVERIZZO, LI LIOFILIZZO..."