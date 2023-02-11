VIDEO FLASH - L'IRRESISTIBILE IMITAZIONE DI CARLA BRUNI BY FRANCESCA REGGIANI
FRANCESCA REGGIANI IMITA CARLA BRUNI
VIDEO FLASH - L'IRRESISTIBILE IMITAZIONE DI CARLA BRUNI BY FRANCESCA REGGIANI: "IL MIO SUCCESSO? DEVO TUTTO ALLA PASSERELLA...LA MIA PASSERELLA. MI PIACE QUANDO UN UOMO MI PORTA A CENA MA NON DEVE PAGARMI LA CENA: DEVE COMPRARMI IL RISTORANTE! A QUEL PUNTO LO LASCIO LI' COME MANCIA E DI RESTO MI PRENDO IL CAMERIERE - GLI UOMINI? NON LI TRATTO MALE, LI STRITOLO, LI POLVERIZZO, LI LIOFILIZZO..."-
VIDEO FLASH - L'IRRESISTIBILE IMITAZIONE DI CARLA BRUNI BY FRANCESCA REGGIANI
CAFONALINO SUL GRANDE SCHERMO – NELLA SEDE DELL'ANICA, CON FRANCESCO RUTELLI PADRONE DI CASA, LA PRESENTAZIONE DEL SAGGIO “MEDIASET E IL CINEMA ITALIANO” È TUTTO UN RACCONTARE STORIE DI FILM, GRANDI LITIGI, TRIONFI E SPETTACOLARI TONFI – ENRICO VANZINA RICORDA GLI SCONTRI TRA CECCHI GORI E BERLUSCONI, DOMENICO PROCACCI AMMETTE DI AVER SBAGLIATO “TUTTO QUELLO CHE UN PRODUTTORE PUO’ SBAGLIARE” NEL SUO PRIMO FILM (“LA BIONDA” DI RUBINI) – FOTO BY LUCIANO DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
OCCHIO A COSA PRENDETE CONTRO RAFFREDORE E MAL DI TESTA! –L’EMA INDAGA SULLA PSEUDOEFEDRINA, UNA SOSTANZA CONTENUTA IN FARMACI PER IL TRATTAMENTO DEI SINTOMI DELL'INFLUENZA E CHE POTREBBE CAUSARE PROBLEMI AI VASI SANGUIGNI DEL CERVELLO, FINO A PORTARE ALL'ISCHEMIA – TRA I MEDICINALI CHE CONTENGONO PSEUDOEFEDRINA CI SONO ACTIFED, AERINAZE, ASPIRIN COMPLEX, CLARINASE, HUMEX RHUME E NUROFEN COLD AND FLU, FLUIMUCIL…