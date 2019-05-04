ALBERTO DANDOLO E' ANDATO IN GIRO PER MILANO ALLA RICERCA DI MARK CALTAGIRONE
ALBERTO DANDOLO ALLA RICERCA DI MARK CALTAGIRONE
ALBERTO DANDOLO ALLA RICERCA DI MARK CALTAGIRONE
ALBERTO DANDOLO ALLA RICERCA DI MARK CALTAGIRONE
VIDEO FLASH - ALBERTO DANDOLO COME INDIANA JONES: E' PARTITO PER UNA MISSIONE IMPOSSIBILE, CIOE' RINTRACCIARE MARK CALTAGIRONE, IL (FINTO) FUTURO MARITO DI PAMELA PRATI - ECCO COSA HA TROVATO...-
ALBERTO DANDOLO E' ANDATO IN GIRO PER MILANO ALLA RICERCA DI MARK CALTAGIRONE
AVETE INTENZIONE DI ESPATRIARE? PRIMA LEGGETE IL LIBRO "CONSIGLI PER ESSERE UN BRAVO IMMIGRATO" DI ELVIRA MUJCIC - LA SCRITTRICE ITALO-BOSNIACA MUJCIC DISPENSA "CONSIGLI" PER ESSERE ACCOLTI IN UN PAESE STRANIERO: BISOGNA AVERE UNA VITA DRAMMATICA (LA GUERRA FUNZIONA, LA POVERTÀ NO), VESTIRSI MALE E NON INGRASSARE E…
“SALVINI? AUGURO A SUO FIGLIO DI TROVARSI SU UN BARCONE IN MEZZO AL MARE” - OLIVIERO TOSCANI NON HA PIU’ FRENI: “LUI E’ PEGGIO DEI FASCISTI. IMMIGRAT? LASCIAMOLI ENTRARE, È LA NOSTRA FORTUNA AL POSTO DI QUEI QUATTRO COGLIONI DI ITALIANI - FORSE A SALVINI NON TIRA PIÙ L’UCCELLO, PER QUESTO DICE PIÙ UOVA SBATTUTE E MENO CANNE - L’UNICO CLANDESTINO CHE CONOSCO È IL PADRE ETERNO, CHE NON HO MAI VISTO. LA PATRIA? ME LA SCELGO IO. DIO, PATRIA E FAMIGLIA MI FA SCHIFO. MUSSOLINI? DOVEVA SCOPARE UNA DONNA AL GIORNO, COME GLI IMPOTENTI”
IL GOVERNO ZELIG - TONINELLI APRE AI BENETTON IN ALITALIA: ''NON VA MISCHIATA CON IL PONTE MORANDI'', STASERA DI MAIO GLI CHIUDE LA MANO NELLA PORTA: ''ATLANTIA NON C'È SE NON VEDO LE CARTE, CIOÈ FINCHÉ NON MANDANO UNA RICHIESTA FORMALE DI ENTRARE NELLA PARTITA''. IERI CASTELLUCCI HA FATTO IL PREZIOSO, MA LA TRATTATIVA VA AVANTI: OVVIAMENTE IN BALLO C'È LA CONCESSIONE DI AUTOSTRADE. SE IL GOVERNO SMETTE DI FARE LA GUERRA (MEDIATICA) AI BENETTON, LORO APRONO IL PORTAFOGLIO PER IL CARROZZONE
RITRATTO AL VETRIOLO DI MICHELA MURGIA BY GIANCARLO PERNA - “È UNA DONNA FRUSTRATA DA UNA VITA DIFFICILE, CHE HA SUPERATO I COMPLESSI COL TALENTO E L'AGGRESSIVITÀ. FU IN ROTTA COL PADRE E SI ATTACCÒ ALLA MAMMA CHE GESTIVA UN RISTORANTINO DA 4 SOLDI SULLA SPIAGGIA. DOVETTE ARRABATTARSI SIA PER CONQUISTARE UN MODESTO DIPLOMA TECNICO, SIA DOPO PER METTERE INSIEME IL PRANZO CON LA CENA. HA DECLASSATO L'EMOZIONE PER IL ROGO DI NOTRE DAME IN PIAGNISTEO E DANNA TUTTO CIÒ CHE NON LE PIACE…”
SARA’ ANCHE PENTITO MA RESTA SEMPRE UN COJONE - A 17 ANNI DA ITALIA-COREA DEL SUD AI MONDIALI 2002, L’ARBITRO BYRON MORENO AMMETTE DI AVER COMMESSO UNA SERIE DI “ORRORI” COMPRESO LA MANCATA ESPULSIONE DI HWANG SUN-HONG PER UN FALLACCIO CRIMINALE SU ZAMBROTTA: “ERA DA CARTELLINO ROSSO” - VIDEO
CAFONALINO - AL TEATRO BRANCACCIO LA PRIMA EDIZIONE DEL PREMIO DEDICATO ALLA MEMORIA DI RENATO RASCEL E RIVOLTO AGLI ARTISTI EMERGENTI DEL MONDO DELLO SPETTACOLO - GIGI PROIETTI, RENZO ARBORE E GIANFRANCO D’ANGELO I SUPER OSPITI - NELLA GIURIA GINA LOLLOBRIGIDA E LORELLA CUCCARINI, MOGOL E GIANCARLO MAGALLI - ECCO CHI C’ERA
MA CHE BEL CASTELLO – VIAGGIO TRA LE DIMORE REALI E I MANIERI PIÙ BELLI DEL MONDO - DALLE FORTEZZE DEL V SECOLO ALLE MERAVIGLIOSE STRUTTURE FIABESCHE FINO ALLE FORTEZZE NORMANNE E ALLE ROCCAFORTI DEI SAMURAI - E C'E' ANCHE IL CASTELLO DELLE FAVOLE CHE ISPIRO' WALT DISNEY...
UNA NUOVA SPERANZA - UN GRUPPO DI RICERCATORI DELL’UNIVERSITÀ DI MILANO HA SCOPERTO COME AFFAMARE LE CELLULE TUMORALI FINO A FARLE MORIRE, GRAZIE ALL'ATTIVAZIONE DI UN COMPLESSO MECCANISMO MOLECOLARE CHE ATTACCA IL METABOLISMO ALTERATO DEL CANCRO - UNA DIETA CHE ABBASSA LA GLICEMIA ACCOMPAGNATA DALLA SOMMINISTRAZIONE DI UN FARMACO ANTI-DIABETE INNESCA UNA LUNGA REAZIONE A CATENA CHE…