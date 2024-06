25 giu 2024 16:01

VIDEO-FLASH! - ALZATE IL VOLUME E GODETEVI L'ESALTAZIONE DEI TELECRONISTI SUDAMERICANI PER IL GOL, IN ZONA CESARINI, DI ZACCAGNI, CHE FA QUALIFICARE L'ITALIA AGLI OTTAVI DI FINALE DEGLI EUROPEI - L'UGOLA DEGLI ARGENTINI (MARIANO CLOSS E DIEGO LATORRE) E' MESSA A DURA PROVA PER L'ESULTANZA SCATENATA (MEJO DI CARESSA!) - LO STESSO VALE PER I GIORNALISTI BRASILIANI, IN VISIBILIO PER IL PAREGGIO AL 97ESIMO MINUTO - LA GIOIA DI REPICE