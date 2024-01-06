VIDEO-FLASH: APPALTI BOLLENTI! IL LAPSUS DELLA GIORNALISTA DEL TG2, GIULIA DI STEFANO, CHE SULL'INCHIESTA VERDINI-ANAS DICE IN DIRETTA TV: “SALVINI SUL CASO ANAL... ANAS... NON È TENUTO A RIFERIRE ALLE CAMERE...”-
VIDEO-FLASH: APPALTI BOLLENTI! IL LAPSUS DELLA GIORNALISTA DEL TG2, GIULIA DI STEFANO, CHE SULL'INCHIESTA VERDINI-ANAS DICE IN DIRETTA TV: “SALVINI SUL CASO ANAL... ANAS... NON È TENUTO A RIFERIRE ALLE CAMERE...”-
CON CHI CE L’HA LA DUCETTA QUANDO SIBILA CONTRO “CHI IN PASSATO HA PENSATO A DARE LE CARTE E PENSA "O FAI QUELLO CHE DICIAMO NOI O VEDRAI"? NON CI VUOLE IL MAGO OTELMA PER CAPIRE CHE CHI LE STA SCASSANDO I NERVI SONO MATTARELLA E DRAGHI, DUE CHE HANNO RELAZIONI INTERNAZIONALI E SE NE FREGANO DI "IO SO' GIORGIA E VOI NON SIETE UN CAZZO" - DIETRO IL RIGETTO DEI NAZI-TEDESCHI DI AFD C’È LA VOLONTÀ DI MELONI DI SPACCARE L’ALLEANZA EUROPEA DI SALVINI, IDENTITÀ E DEMOCRAZIA, CERCANDO DI CONVINCERE LA NEO-CENTRISTA MARINE LE PEN DI TRASLOCARE NEL SUO GRUPPO, QUELLO DEI CONSERVATORI - LA DUCETTA STA LAVORANDO AI FIANCHI DELL’AMATO SPAGNOLO SANTIAGO ABASCAL DI VOX, PER DEPURARLO DELLA ZAVORRA DELLA DESTRA ESTREMA. IL MELONI-DREAM SAREBBE DI ESPORTARE A BRUXELLES UNA DESTRA COMPATIBILE CON IL PARTITO POPOLARE EUROPEO
FLASH! - OGGI GRAN RIUNIONE DI DIRIGENTI MEDIASET E FAMIGLIA BERLUSCONI. ALL'ORDINE DEL GIORNO: LA QUESTIONE DEL PROBABILE AUMENTO DEL TETTO PUBBLICITARIO DELLA RAI, IN SEGUITO AL TAGLIO DEL CANONE, CHE PENALIZZEREBBE IL BILANCIO DEL BISCIONE - DECISO UN ATTENTO MONITORAGGIO DELLA SITUAZIONE DAL PUNTO DI VISTA PARLAMENTARE - ESSENDO FORTE COME UN SEMOLINO NEI DUELLI CON MELONI E SALVINI, NON E' STATO INFORMATO DELL'INCONTRO IL PRESIDENTE DI FORZA ITALIA, ANTONIO TAJANI....
DAGOREPORT - BENVENUTI ALLA PAROLAIA DI PALAZZO CHIGI! – MELONI SI È ARRAMPICATA SUGLI SPECCHI IN ALMENO TRE OCCASIONI. QUANDO DICE CHE POTREBBE VOTARE PER IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA SENZA ENTRARE NELLA MAGGIORANZA, CIURLA NEL MANICO: SE VOTI A FAVORE, STAI POLITICAMENTE NELLA MAGGIORANZA. DIMENTICA POI CHE IL CONGRESSO DEL PPE, A FEBBRAIO, RIPROPORRÀ ALL’80% VON DER LEYEN E CHIEDERÀ A TUTTI I PARTNER (COMPRESA LA DUCETTA) DI SCHIERARSI. SE NON ENTRERÀ NELLA STANZA DEI BOTTONI, UN COMMISSARIO RILEVANTE LA DUCETTA SE LO SOGNA. SE POI IL DUPLEX MACRON-SCHOLZ DECIDE DI PORTARE MARIO DRAGHI AL POSTO DI CHARLES MICHEL ALLA GUIDA DEL CONSIGLIO EUROPEO, ALL’ITALIA RESTA POCO O NIENTE - BUGIE SUL MES: NON C’ERA LA MAGGIORANZA IN AULA, HA DETTO. PECCATO CHE LA MAGGIORANZA CI SAREBBE STATA, SE FRATELLI D’ITALIA, AVESSE VOTATO A FAVORE DELLA RATIFICA DEL FONDO SALVA-STATI - SULLA RAI HA RISPOSTO: “STIAMO RIEQUILIBRANDO”. MA STIAMO, CHI? SERVIZIO PUBBLICO NON VUOL DIRE SERVIZIO DI GOVERNO… - VIDEO
LA DE-TRASHIZZAZIONE DEL BISCIONE SPAZZERA' VIA ILARY BLASI DALL'’’ISOLA DEI FAMOSI’’? - TRAVOLTA DALLO TSUNAMI DI CORNA & ROLEX CON TOTTI, L’ESITO MODESTO DELL’ULTIMA STAGIONE CON ILARY TRASFORMATA IN UN MASCHERONE, A METÀ TRA CICCIOLINA E ILARIA TRUMP, QUANDO NETFLIX LANCIA “UNICA” S'INCAZZA NON POCO PIERSILVIO, CONSIDERANDO LA PIATTAFORMA AMERICANA IN STREAMING CONCORRENTE ALLA INFINITY TV DI MEDIASET - ORA AL BERLUSCHINO È SPUNTATA L’IDEA DI FAR FARE UN NUMERO ZERO PER LA CONDUZIONE DELL’”ISOLA” A VLADIMIR LUXURIA, GIÀ OPINIONISTA NELLE ULTIME DUE EDIZIONI DELLA BLASI - SE LE DOTI PROFESSIONALI DEL 58ENNE VLADIMIR GUADAGNO RIUSCIRANNO A ECCITARE PIERSILVIO, ALLORA PER L’EX SIGNORA TOTTI NON RESTA CHE PETTINARE LE BAMBOLE... - LUXURIA È UNA FISSA DI PIERSILVIO: L’AVEVA PROPOSTA PER LA CONDUZIONE DE “LA TALPA”
QUIZ-FLASH! - COME MAI, CON L'ARRIVO DEL 2024, LA CITTÀ DI MILANO AVRÀ UN NUOVO QUESTORE AL POSTO DI GIUSEPPE PETRONZI? (AIUTINO/1: LE POLEMICHE SULLA SICUREZZA DELLA METROPOLI LOMBARDA NON C'ENTRANO NIENTE - AIUTINO/2: I QUESTORI NON HANNO UNA SCADENZA PRECISA...)