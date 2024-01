LA DE-TRASHIZZAZIONE DEL BISCIONE SPAZZERA' VIA ILARY BLASI DALL'’’ISOLA DEI FAMOSI’’? - TRAVOLTA DALLO TSUNAMI DI CORNA & ROLEX CON TOTTI, L’ESITO MODESTO DELL’ULTIMA STAGIONE CON ILARY TRASFORMATA IN UN MASCHERONE, A METÀ TRA CICCIOLINA E ILARIA TRUMP, QUANDO NETFLIX LANCIA “UNICA” S'INCAZZA NON POCO PIERSILVIO, CONSIDERANDO LA PIATTAFORMA AMERICANA IN STREAMING CONCORRENTE ALLA INFINITY TV DI MEDIASET - ORA AL BERLUSCHINO È SPUNTATA L’IDEA DI FAR FARE UN NUMERO ZERO PER LA CONDUZIONE DELL’”ISOLA” A VLADIMIR LUXURIA, GIÀ OPINIONISTA NELLE ULTIME DUE EDIZIONI DELLA BLASI - SE LE DOTI PROFESSIONALI DEL 58ENNE VLADIMIR GUADAGNO RIUSCIRANNO A ECCITARE PIERSILVIO, ALLORA PER L’EX SIGNORA TOTTI NON RESTA CHE PETTINARE LE BAMBOLE... - LUXURIA È UNA FISSA DI PIERSILVIO: L’AVEVA PROPOSTA PER LA CONDUZIONE DE “LA TALPA”