DAGOREPORT – DONALD TRUMP INSEGNA: PER GOVERNARE SENZA LIMITI, BISOGNA LIBERARSI DEL DEEP STATE. E COME IL TYCOON, LA "FIAMMA MAGICA" DI GIORGIA MELONI STA TENTANDO DI SMOBILITARE GLI APPARATI DELLO STATO CHE “REMANO CONTRO” – COME? PIAZZANDO FEDELISSIMI COME CAPI DI GABINETTO: È IL CASO DI VALENTINA GEMIGNANI AL MINISTERO DELLA CULTURA, E DELLE INDISCREZIONI SU MASSIMO RUBECHI, COMPAGNO DI DARIA PERROTTA, AL MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ…