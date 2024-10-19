VIDEO-FLASH! IL COLPO DI TACCO DI MARIA ELENA BOSCHI – OSPITE DI MARIA LATELLA, LA MADONNONA DEL VALDARNO RICORDA LA RIVOLUZIONE DEL TACCO 10 CHE LA RESE LA FATINA MACULATA DEL RENZISMO CATODICO: “NEL MOMENTO IN CUI C’ERA L’APICE DELLA CURIOSITA’ FACEVANO ARTICOLI SUI PIEDI E SULLE SCARPE, SITI UN PO' FETICISTI, MA FA PARTE DEL COLORE. MI FERIVA QUANDO I QUOTIDIANI METTEVANO LA MIA FOTO DI SPALLE, PARLAVANO DEI MIEI VESTITI, COSA CHE NON FAREBBERO MAI A UN UOMO…" - VIDEO

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