Ferragosto: pic.twitter.com/8gA2KgWpyn— Il Grande Flagello (@grande_flagello) August 14, 2024
VIDEO-FLASH! - COME OGNI ANNO A FERRAGOSTO, RICICCIA IL VIDEO STRACULT DI UNA SIGNORA DI BARI CHE RACCONTA, CON UN ITALIANO ZOPPICANTE, COSA METTERA' IN TAVOLA IL 15 AGOSTO: "LA SALSICCIA PICCANTE, QUELLA DOLCE, IL PROVOLONE, LE OLIVE... CIO' CHE UNO DESIDERA. DI PRIMO? LA PARMIGIANA, CHE E' ANCORA PIÙ MEGLIO DELLA PASTA. IL SECONDO? LA BRACE ACCESA! GLI SPIEDINI E..."-
Ferragosto: pic.twitter.com/8gA2KgWpyn— Il Grande Flagello (@grande_flagello) August 14, 2024
FERRAGOSTO DI FUOCO PER LA DUCETTA: URSULA VON DER LEYEN HA RISPOSTO PICCHE ALLA SUA RICHIESTA DI UN COMMISSARIO CON DELEGHE ECONOMICHE DI PRIMO PIANO. E L’ITALIA È UNA DEI TRE PAESI DELL’UE CHE NON HA COMUNICATO IL NOME DEL COMMISSARIO PRESCELTO - L’EVITA PERON DELLA GARBATELLA PUÒ TERGIVERSARE FINO AL 31 AGOSTO MA GLI EUROBUROCRATI DI BRUXELLES FANNO SPALLUCCE, SONO ORMAI ABITUATI AL MELONISMO SENZA LIMITISMO E NON NASCONDONO LA VOGLIA DI RESA DEI CONTI NEI CONFRONTI DELL’UNICO PAESE TRA I 27 DELLA UE CHE SE NE FREGA DI RATIFICARE IL MES - L’EX “REGINA DELLA DESTRA EUROPEA”, UNA VOLTA CHE AVRÀ IN MANO UN PUGNO DI POLVERE, PER RIPICCA PROBABILMENTE LASCERÀ A ROMA QUEL DEMOCRISTIANONE DI FITTO TANTO CARO A URSULA (VEDI COME È RIUSCITO A CHIUDERE LA QUESTIONE BALNEARI FACENDO INCAZZARE TUTTO IL GOVERNO)
FLASH! - RENZI E PAITA SBAGLIANO QUANDO ALZANO IL FUOCO CONTRO "L'INVADENZA" IN TANTE NOMINE APICALI DI SISTER ARIANNA MELONI - SBAGLIANO PERCHÉ NON C’È NOMINA CHE NON VENGA DECISA DALLA FIAMMA TRAGICA DI PALAZZO CHIGI, IL PREMIATO QUARTETTO DI COLLE OPPIO, FORMATO DA GIORGIA, ARIANNA, FAZZOLARI E SCURTI - UNA VOLTA CHE "I QUATTRO DELL’APOCALISSE" HANNO DECISO, IL “PORTAVOCE” PUBBLICO DELLA NOMINA È LA "DUCETTA"…
DAGOREPORT - STANNO SUCCEDENDO COSE STRANE IN CASA DI MAMMA RAI. MENTRE A VIALE MAZZINI DILAGA IL TUTTI CONTRO TUTTI IN ATTESA DELLA RESA DEI CONTI A SETTEMBRE, SI ASSISTE AL RITORNO IN CAMPO DELL’USIGRAI. SE IL SINDACATO DE SINISTRA DEI GIORNALISTI RAI SI ACCENDE (DA RAINEWS A VESPA-EGONU), SI È SPENTO UNIRAI, IL SINDACATO TARGATO MELONI - DALL’USIGRAI SUL PIEDE IN GUERRA (IL TG3 DI MARIO ORFEO È SOLO UNA PARODIA DEL NOTIZIARIO RISERVATO ALL’OPPOSIZIONE) ALL’INCAZZATURA DI ARIANNA E FAZZOLARI PER LO SHARE DEPRIMENTE DEL TG1 DI CHIOCCI E DEL RITORNO ALLA CATALESSI, FINITO IL TRAINO OLIMPICO, DEL TG2 DI PREZIOSI. CHE FARE? PENSA CHE TI RIPENSA: URGE UN GROSSO RIMANEGGIAMENTO DEI VERTICI DI TUTTI I TG, VIA DIRETTORI E VICE... - PARE CHE LA DUCETTA ABBIA MESSO UN PO’ DA PARTE L’AMICO CHIOCCI MENTRE SALE LO SCAMBIO DI WHATSAPP CON MARCO TRAVAGLIO (ALL’INDOMANI DEL G7 DI BORGO EGNAZIA SI SONO ATTOVAGLIATI A CENA IN UN RISTORANTE ROMANO)
DAGOREPORT – SI METTE MALE PER L’INTELLIGENCE OCCIDENTALE: IL "VAFFA" DEL MODERATO MOHAMMAD JAVAD ZARIF (L’UOMO DELL’ACCORDO SUL NUCLEARE) AL GOVERNO IRANIANO È IL SEGNALE CHE KHAMENEI NON VUOLE PIÙ TRATTARE PER EVITARE L'ESCALATION. L’ATTACCO A TEL AVIV POTREBBE ESSERE QUESTIONE DI ORE, IN CASO DI FALLIMENTO DEL NEGOZIATO SU GAZA – GLI USA MOBILITANO PORTAEREI E SOTTOMARINI, MA BIDEN DEVE STARE ATTENTO ALLA CINA: DUE GIORNI FA, IL MINISTRO DEGLI ESTERI DI PECHINO, WANG YI, HA FATTO PRESENTE CHE IL DRAGONE “SOSTIENE L’IRAN NELLA DIFESA DELLA SUA SOVRANITÀ”. TRADOTTO: SE IL PENTAGONO INTERVENISSE A SOSTEGNO DELLO STATO EBRAICO, POTREBBERO ESSERCI “CONSEGUENZE GRAVI” PER GLI STATI UNITI (INVADERE TAIWAN?)
FASCINA CHI? – UN ANNO FA, A QUATTRO MESI DALLA SCOMPARSA DEL CAVALIERE, AL “TROFEO SILVIO BERLUSCONI” SI APPALESAVA CON IL SUO SGUARDO SVENUTO LA “VEDOVA INCONSOLABILE”, CHE ACCENNAVA OGNI TANTO UN SORRISO MALINCONICO - UN ANNO DOPO. ALTRO TROFEO, ALTRA SCENOGRAFIA. L’ORDINE DELLA FAMIGLIA BERLUSCONI È ARRIVATO FORTE E CHIARO ALLA REGIA DI COLOGNO MONZESE: NIENTE FACCE DA PREFICHE, NIENTE LACRIME, NIENTE OCCHI A MEZZ’ASTA - PER FASCINA, CHE AVEVA SENTITO LA NECESSITÀ DI FAR DETTARE ALL’UFFICIO STAMPA DELLA CAMERA DI FORZA ITALIA UN COMUNICATO IN CUI ANNUNCIAVA LA SUA PRESENZA ALLO STADIO, NESSUNA INTERVISTA SUI CANALI MEDIASET, NESSUNA TRACCIA, SOLO IL LENTO SCIVOLARE VERSO L’OBLIO…