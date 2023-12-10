IL TG1 INTERVISTA IL CONTESTATORE DELLA SCALA IDENTIFICATO NEL 2000
VIDEO-FLASH! LA DIGOS CHE IDENTIFICA CHI URLA ALLA SCALA? L’ITALIA DALLA MEMORIA CORTA NON RICORDA CHE ERA GIÀ SUCCESSO. IL TG1 INTERVISTA MAURO FUOLEGA CHE, NEL 2000, DURANTE LA PRIMA SCALIGERA, URLÒ “VERGOGNA” ALLA FINE DEL TERZO ATTO DEL “TROVATORE”: “NON HO AVUTO PROBLEMI A DARE I MIEI DOCUMENTI. È GIUSTO CHE SI VENGA IDENTIFICATI SE SI FA UNA PROTESTA. ANCHE PERCHÉ UN DISCORSO È LA CONTESTAZIONE MUSICALE, MA UNA COSA DI CARATTERE SCHIETTAMENTE POLITICO È...”-
MOLTO FRACASSO PER NULLA! QUANDO IL DIRETTORE HA PAURA, FA SOLO CASINO E RUMORE. IL "DON CARLO" DI CHAILLY È PAURA (SUA) E FRACASSO – IL DAGOREPORT SULLA PRIMA DELLA SCALA - "LO SPETTACOLO NON HA UNA DIREZIONE, NON RESTERÀ NELLA MEMORIA. TENERE VERDI IN UNA VISIONE UNITARIA, (DON CARLO, PIÙ DI OGNI ALTRO TITOLO), È IMPRESA TITANICA. IL TRIO LESCANO, MELI, PERTUSI, SALSI LE PRENDE DI SANTA RAGIONE DALLE DUE STRANIERE NETREBKO E GARANCA. DEI MASCHIETTI LO SVOCIATO PERTUSI È DI GRAN LUNGA È IL MIGLIORE, GLI ALTRI DUE HANNO LA PATATA IN BOCCA. PER UCCIDERE IL RITO, PRIMA DELL'INNO E DELL'OPERA È USCITO UN OMINO, IL SOPRINTENDENTE DOMINIQUE MEYER, CHE HA ROTTO LA SACRALITÀ DEL 7 DICEMBRE PER NON DIRE NULLA SE NON UNA… - VIDEO
DAGOREPORT - PER LE EUROPEE, LA ZELIG DI COLLE OPPIO HA GIÀ PRONTO UN PIANO PER AVERE LA MOGLIE DROGATA E LA SIRINGA PIENA: LASCIARE LIBERTÀ DI VOTO AGLI ULTRÀ DI ECR, GLI SPAGNOLI DI VOX E I POLACCHI DEL PIS, COSÌ SARÀ LIBERA DI TRASFORMARSI IN DEMOCRISTIANA E VOTARE PER LA “MAGGIORANZA URSULA” O PER LA NUOVA ARRIVATA ROBERTA METSOLA - CONTATI I VOTI (I FRATELLINI D’ITALIA SONO CERTI CHE SALVINI PRENDERÀ UNA BRUTTA BOTTA), LA MELONI SI RIMBOCCHERÀ LE MANICHE PER UN RIMPASTO DI GOVERNO: I PAPABILI A GIRARE I TACCHI SONO SANGIULIANO, ZANGRILLO E SANTANCHÉ (GIÀ SPINTA DA ARIANNA A DIMETTERSI DA COORDINATRICE FDI IN LOMBARDIA) - PER QUANTO RIGUARDA IGNAZIO LA RUSSA, LA DUCETTA SE LO TIENE FINCHE’ PUO’…
FLASH! - COME E' RIUSCITO IGNAZIO LA RUSSA A RISOLVERE IL PASTICCIACCIO DELLA PRIMA DELLA SCALA E A CONVINCERE LILIANA SEGRE A LASCIARE LA FILA D'ONORE IN PLATEA PER SEDERSI SUL PALCO REALE? POLITICAMENTE IL PRESIDENTE DEL SENATO NON E' UNO SPROVVEDUTO: HA CHIAMATO PRIMA IL SINDACO BEPPE SALA, POI LA SENATRICE A VITA. LA SEGRE SI E' DETTA DISPONIBILE ALL'INVITO E A QUESTO PUNTO SALA HA ABBOZZATO...
DAGOREPORT – ZELENSKY, T’HANNO RIMASTO SOLO: L’EX COMICO, CHE SI È AVVITATO SU UNA POSIZIONE DI TOTALE INTRANSIGENZA AI NEGOZIATI CON PUTIN, DEVE FARE I CONTI NON SOLO CON LA CHIUSURA DEI RUBINETTI DEGLI AIUTI DA PARTE DEGLI USA, MA ANCHE CON L’OPPOSIZIONE INTERNA. GLI UCRAINI SONO STANCHI DELLA GUERRA, COME DIMOSTRANO LE ACCUSE DEL SINDACO DI KIEV, VITALY KLITSCHKO – DI FRONTE AL FLOP DELLA CONTROFFENSIVA, INVECE DI TRATTARE CON PUTIN, ZELENSKY HA RISPOSTO CON LE PURGHE – BIDEN VUOLE LA PACE PRIMA DELLE ELEZIONI NEGLI USA: PER ASSENZA DI ALTERNATIVE, SI ARRIVERA' ALLA CESSIONE AI RUSSI DI CRIMEA E PARTE DEL DONBASS…
DAGOREPORT - COME MAI BEPPE GRILLO NON PERDE OCCASIONE, CON CAUSTICA PERFIDIA, DI SFOTTERE GIUSEPPE CONTE? NON È SOLO IL VECCHIO VIZIO DEL COMICO: IL GARANTE DEI 5STELLE È INFASTIDITO DAL FATTO CHE PEPPINIELLO APPULO LO EVITI DA QUANDO E' ESPLOSA LA VICENDA DEL FIGLIO CIRO, ACCUSATO DI STUPRO DI GRUPPO - IL SUO UNICO OBIETTIVO E' PORTARE IL M5S A EGUAGLIARE IL PD E NON VUOLE EVENTUALI DANNI DI IMMAGINE...