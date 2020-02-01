TOSCA HO AMATO TUTTO - DISNEY EDITION
VIDEO-FLASH! ECCO CHI CI RICORDA LA CANZONE DI TOSCA: UNA PRINCIPESSA DISNEY! - IL BRANO CHE FA SDILINQUIRE I TWITTAROLI RADICAL TENDENZA SINISTRA È PRESO PARO PARO DALL'IMMAGINARIO DELLA ''BELLA E LA BESTIA'', ''LA SIRENETTA'', ''FROZEN'', QUANDO LA PROTAGONISTA NEL SUO CASTELLO/SCOGLIERA RIFLETTE SULLA SUA VITA AGIATA IMPROVVISAMENTE SCONVOLTA, SULL'AMORE APPENA TROVATO E GIÀ IN PERICOLO, RIGOROSAMENTE DI NOTTE, CON UN FINALE DI PIANOFORTE IN DISSOLVENZA – LA NOSTRA "DISNEY EDITION" DI "HO AMATO TUTTO"-
TUTTI PER UNO, NESSUNO CON TOTI – BERLUSCONI NON HA DIMENTICATO L’ADDIO DEL SUO EX PUPILLO E NON HA NESSUNA INTENZIONE DI FARSI CARICO DELLA SUA CANDIDATURA IN LIGURIA –DAL CARROCCIO HANNO MESSO LE MANI AVANTI: “IL NOME DI TOTI NON SI TOCCA”, MA COMUNQUE NON SARÀ IN QUOTA SALVINI – IL BANANA RINGALLUZZITO DALLA CALABRIA STA PREPARANDO IL “TOUR DELLA LIBERTÀ”
UN BUCO NERO NELLA FORZA LAVORO ITALIANA - L'ETÀ PIÙ PRODUTTIVA È QUELLA TRA I 40 E I 44 ANNI. OGGI IN ITALIA SONO 4,4 MILIONI, TRA DIECI ANNI SARANNO 3,4 MILIONI. LA PIÙ CONSISTENTE RIDUZIONE IN EUROPA DI QUELLO CHE PUÒ ESSERE CONSIDERATO L'ASSE PORTANTE DELL'ECONOMIA DI UN PAESE. SENZA UN'INVERSIONE DI MARCIA, SARÀ SEMPRE PIÙ DIFFICILE USCIRE DALLA TRAPPOLA DI BASSA CRESCITA E AMPIE DISEGUAGLIANZE SOCIALI
CAFONALISSIMO MUCCA – IL RE È NUDO, MA PER DAVVERO: IL MUSCOLOSO BALLERINO VESTITO DA RE PER I 30 ANNI DEL “MUCCASSASSINA” RIMANE CON L’AUGELLO AL VENTO PER LA GIOIA DI TUTTE LE PRESENTI. IL PARTY È INIZIATO COSÌ ED È PROSEGUITO PER TUTTA LA NOTTE CON FOLLIE E STRUSCIAMENTI VARI. ALLA FACCIA DEL CORONAVIRUS – C’ERANO AFICIONADOS E CURIOSI, DONNE, TRANS E TRAVESTITI, MICI, MACHI E BEAR BARBUTI, PERCHÉ A MUCCA OGNUNO È SE STESSO E NON HA PAURA DI MOSTRARLO – FOTOGALLERY
“UCCIDITI VECCHIO” - SCOPERTO UN OSPIZIO LAGER IN CUI GLI ANZIANI VENIVANO PICCHIATI E UMILIATI - UN SIGNORE DI 84 ANNI CHIEDE DI ESSERE PORTATO IN BAGNO E INVECE GLIELA FANNO FARE ADDOSSO: “PUZZI DI MERDA, MAIALE CHE SEI, MALEDETTO VECCHIO, TESTA DI MINCHIA, VATTI AD AMMAZZARE” - CENTO GIORNI DI VESSAZIONI REGISTRATE DALLE TELECAMERE NASCOSTE: I TITOLARI DELLA STRUTTURA NON AVEVANO NEANCHE I REQUISITI PROFESSIONALI…
IL CORONAVIRUS VI TERRORIZZA, MA ANCORA NON CI AVETE CAPITO UNA MAZZA? LE RISPOSTE DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ SU ESPOSIZIONE, PREVENZIONE E TRASMISSIONE – PRENDERE ANTIVIRALI NON PREVIENE DAL VIRUS E AVERE LA TOSSE NON VUOL DIRE ESSERE INFETTI: LE UNICHE CONDIZIONI DI RISCHIO SONO AVER VIAGGIATO NEGLI ULTIMI 14 GIORNI IN ZONE DELLA CINA IN CUI IL VIRUS SI STA DIFFONDENDO E CONTATTI CON PERSONE CON INFEZIONE ACCERTATA – E SE VIAGGIATE SUI MEZZI PUBBLICI LE MANIGLIE…