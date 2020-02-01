VIDEO-FLASH! ECCO CHI CI RICORDA LA CANZONE DI TOSCA: UNA PRINCIPESSA DISNEY! - IL BRANO CHE FA SDILINQUIRE I TWITTAROLI RADICAL TENDENZA SINISTRA È PRESO PARO PARO DALL'IMMAGINARIO DELLA ''BELLA E LA BESTIA'', ''LA SIRENETTA'', ''FROZEN'', QUANDO LA PROTAGONISTA NEL SUO CASTELLO/SCOGLIERA RIFLETTE SULLA SUA VITA AGIATA IMPROVVISAMENTE SCONVOLTA, SULL'AMORE APPENA TROVATO E GIÀ IN PERICOLO, RIGOROSAMENTE DI NOTTE, CON UN FINALE DI PIANOFORTE IN DISSOLVENZA – LA NOSTRA "DISNEY EDITION" DI "HO AMATO TUTTO"

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TOSCA HO AMATO TUTTO - DISNEY EDITION

 

 

 

 

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CAFONALISSIMO MUCCA – IL RE È NUDO, MA PER DAVVERO: IL MUSCOLOSO BALLERINO VESTITO DA RE PER I 30 ANNI DEL “MUCCASSASSINA” RIMANE CON L’AUGELLO AL VENTO PER LA GIOIA DI TUTTE LE PRESENTI. IL PARTY È INIZIATO COSÌ ED È PROSEGUITO PER TUTTA LA NOTTE CON FOLLIE E STRUSCIAMENTI VARI. ALLA FACCIA DEL CORONAVIRUS – C’ERANO AFICIONADOS E CURIOSI, DONNE, TRANS E TRAVESTITI, MICI, MACHI E BEAR BARBUTI, PERCHÉ A MUCCA OGNUNO È SE STESSO E NON HA PAURA DI MOSTRARLO – FOTOGALLERY

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