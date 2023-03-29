VIDEO FLASH - ECCO IL TRAILER DE "IL SOL DELL'AVVENIRE", ULTIMO FILM DI NANNI MORETTI - IL REGISTA SI E' TRAVESTITO DA FEDERICO FELLINI PER FARSI IL SUO "8 E MEZZO" CHE E' PIU' UN "8 E TRE QUARTI": UN FILM META-CINEMATOGRAFICO, PIENO DI RIFERIMENTI AL PASSATO E ALLA CARRIERA DEL REGISTA, IN CUI IL PERSONAGGIO DI MORETTI È UN SUO ALTER EGO, IMPEGNATO A GIRARE UN FILM...

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"AMO LA MIA COMPAGNA DI SQUADRA. NEL CALCIO FEMMINILE SI COMBATTONO GLI STEREOTIPI DA SEMPRE" - LA CALCIATRICE SVEDESE DELLA JUVENTUS LINDA SEMBRANT RACCONTA LA SUA RELAZIONE CON LA COLLEGA, LISA BOATTIN - "QUANDO È USCITA LA NOTIZIA C’È STATO MOLTO RUMORE. LISA MI HA SCRITTO TANTI MESSAGGI, ERA PREOCCUPATA. IO NO, IN SVEZIA È NORMALE"  - "LA DIFFERENZA TRA CALCIO MASCHILE E QUELLO FEMMINILE? È SEMPRE CALCIO. SOLO IN QUESTO SPORT CI SONO PREGIUDIZI TRA MASCHILE E FEMMINILE…" - VIDEO

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