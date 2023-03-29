Il trailer ufficiale di “Il Sol dell'Avvenire”, il nuovo film di Nanni Moretti, al cinema a partire dal 20 Aprile. pic.twitter.com/NIhO9wBT6v— Rebelle Vague (@rebellevague) March 29, 2023
VIDEO FLASH - ECCO IL TRAILER DE "IL SOL DELL'AVVENIRE", ULTIMO FILM DI NANNI MORETTI - IL REGISTA SI E' TRAVESTITO DA FEDERICO FELLINI PER FARSI IL SUO "8 E MEZZO" CHE E' PIU' UN "8 E TRE QUARTI": UN FILM META-CINEMATOGRAFICO, PIENO DI RIFERIMENTI AL PASSATO E ALLA CARRIERA DEL REGISTA, IN CUI IL PERSONAGGIO DI MORETTI È UN SUO ALTER EGO, IMPEGNATO A GIRARE UN FILM...-
Il trailer ufficiale di “Il Sol dell'Avvenire”, il nuovo film di Nanni Moretti, al cinema a partire dal 20 Aprile. pic.twitter.com/NIhO9wBT6v— Rebelle Vague (@rebellevague) March 29, 2023
IL VENTO DEL NORDIO – DOPO GIORNI DI SILENZIO, IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA È TORNATO A PARLARE. HA ASSICURATO CHE “ENTRO GIUGNO” IL GOVERNO EMANERÀ UN DISEGNO DI LEGGE PER EVITARE LA PUBBLICAZIONE DI INTERCETTAZIONI – E, DURANTE IL QUESTION TIME ALLA CAMERA, IL GUARDASIGILLI HA CHIARITO CHE NON VERRÀ ABOLITO IL REATO DI TORTURA (“È UN REATO ODIOSO”), RICHIESTA CHE INVECE ERA STATA AVANZATA DA FRATELLI D’ITALIA. CHE NE PENSA GIORGIA MELONI?
LA PRIORITÀ CHE LA POLITICA FA FINTA DI NON VEDERE: NEL NOSTRO PAESE CI SONO 1,4 MILIONI DI BAMBINI IN CONDIZIONE DI POVERTÀ ASSOLUTA – GLI ITALIANI STRINGONO LA CINGHIA E I SONDAGGI MOSTRANO UN PAESE ATTENTO A RISPARMIARE OGNI CENTESIMO: UNA PERSONA SU DUE CONTROLLA IN MODO MANIACALE I PREZZI DELLA SPESA QUOTIDIANA, UNA SU TRE, PER RISPARMIARE, RINUNCIA A UNO SFIZIO NON ESSENZIALE E OTTO SU DIECI DANNO UN GIUDIZIO NEGATIVO SULLA SITUAZIONE ECONOMICA…
"AMO LA MIA COMPAGNA DI SQUADRA. NEL CALCIO FEMMINILE SI COMBATTONO GLI STEREOTIPI DA SEMPRE" - LA CALCIATRICE SVEDESE DELLA JUVENTUS LINDA SEMBRANT RACCONTA LA SUA RELAZIONE CON LA COLLEGA, LISA BOATTIN - "QUANDO È USCITA LA NOTIZIA C’È STATO MOLTO RUMORE. LISA MI HA SCRITTO TANTI MESSAGGI, ERA PREOCCUPATA. IO NO, IN SVEZIA È NORMALE" - "LA DIFFERENZA TRA CALCIO MASCHILE E QUELLO FEMMINILE? È SEMPRE CALCIO. SOLO IN QUESTO SPORT CI SONO PREGIUDIZI TRA MASCHILE E FEMMINILE…" - VIDEO
CAFONALINO ANNI ’60 – PER UN TUFFO NEGLI “SWEET SIXTIES” BASTA ANDARE A CASTEL SANT'ANGELO, TRA ABITI, ACCESSORI, DISCHI E LOCANDINE DI FILM – ALL'INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA, CURATA DA STEFANO DOMINELLA E GUILLERMO MARIOTTO, LA “STAR” È LAURA MATTARELLA. ACCORRONO ANCHE LA VINCITRICE DI “BALLANDO TRA LE STELLE”, LUISELLA COSTAMAGNA, L'ASSESSORE ALESSANDRO ONORATO, LA PRINCIPESSA MARIA PIA RUSPOLI E… – FOTO BY DI BACCO
I RICCONI FANNO INCETTA DEL FARMACO CONTRO IL DIABETE, USATO PER DIMAGRIRE, MA COSI' FACENDO LO TOLGONO AI MALATI – NEGLI USA OZEMPIC, LA PUNTURINA A BASE DI SEMAGLUTIDE, È DIVENTATA INTROVABILE DA QUANDO ELON MUSK HA DETTO DI FARNE USO INSIEME A UNA MASSA DI SVIPPATI - PER I DIABETICI DI TIPO 2 LA CACCIA AL TESORO E' INIZIATA ANCHE IN ITALIA E I MEDICI SONO COSTRETTI A DIROTTARE SU ALTRI FARMACI – COME FUNZIONA IL SEMAGLUTIDE