A VIVA RAI2 FIORELLO FONDA TELEMINCHIA CON AMADEUS/1
A VIVA RAI2 FIORELLO FONDA TELEMINCHIA CON AMADEUS/2
VIDEO-FLASH EPU-RAI! – “SAREMO TUTTI EPURATI. FONDEREMO UNA NUOVA TELEVISIONE: TELEMINCHIA!” – A “VIVA RAI2” FIORELLO IRONIZZA: “COME GIANNI MORANDI, CHIUNQUE ABBIA AVUTO A CHE FARE CON AMADEUS, È FINITO! RICORDATEVI DI QUESTA PUNTATA... ECCO I PADRI FONDATORI DI TELEMINCHIA (STORTA)" - IL FRATELLO DI ROSARIO, BEPPE (OSPITE ANCHE LUI DEL PROGRAMMA) SGHIGNAZZA E TIRA FUORI UN ALTRO NOME: “EPU-RAI1”-
PIPPITEL! SU RAI1 “IL COMMISSARIO RICCIARDI” CHIUDE CON IL 20.9% DI SHARE E 3.5 MILIONI DI SPETTATORI E CONQUISTA LA PRIMA SERATA – SU CANALE5 IL FILM “TRE SORELLE” NON VA OLTRE L’11.8% DI SHARE – SU RAI2 L’ULTIMA PUNTATA DI “BELVE” VOLA AL 7.3% DI SHARE E SUPERA, PER NUMERO DI SPETTATORI, “LE IENE” SU ITALIA1 (9.3%) – NELLA GUERRA DEI TALK: SU RAI3 “CARTABIANCA” (4.5%), SU RETE4 “FUORI DAL CORO” (5.5%), SU LA7 DIMARTEDÌ (6.7%) – VESPA (22.4%). AMADEUS CON IL 22.7% BATTE “STRISCIA” (18.3%) - GRUBER (8.1%) DAMILANO (6.6%),PALOMBA (4%)
TIM PER ORA SCORPORA SOLO I DIPENDENTI – L’EX TELECOM STA LAVORANDO CON I SINDACATI A UN NUOVO ACCORDO PER L’USCITA “VOLONTARIA” DI 2MILA LAVORATORI, CHE SARANNO PREPENSIONATI – L’OBIETTIVO DEL PIANO, PRESENTATO A LUGLIO SCORSO DA LABRIOLA, ERA ARRIVARE A 7MILA USCITE ENTRO IL 2026, 9MILA USCITE ENTRO IL 2030. I LAVORATORI HANNO TUTTO L’INTERESSE AD ACCETTARE: ANDRANNO IN PENSIONE 7 ANNI PRIMA DEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE (A 60 ANNI E 9 MESI)
“GLI STRANIERI HANNO ROVINATO LA NAZIONALE. SONO TROPPI…” – SILENZIO, PARLA GIGI RIVA: "IN SERIE A SI FANNO TROPPI PASSAGGI, È NOIOSO. TROPPA TATTICA, TROPPO POSSESSO DI PALLA, POCA FANTASIA. E NELLE SQUADRE DI VERTICE SONO QUASI TUTTI ATTACCANTI STRANIERI..." – E POI IL NAPOLI, MOURINHO, L’INCONTRO CON DE ANDRE’ (“SIAMO STATI 30 MINUTI SENZA PARLARE”) E L’OMAGGIO DEL CAGLIARI: IL NUOVO STADIO SI CHIAMERÀ "GIGI RIVA"
“ALLE 4:40, QUANDO ESCO DI CASA, ROMA È BELLISSIMA, SALUTANO TUTTI, ANCHE I CINGHIALOTTI” – ALLA SECONDA EDIZIONE DEL PREMIO GIORNALISTICO “MARIO SARZANINI”, IL GRANDE PROTAGONISTA È FIORELLO, CHE HA RICEVUTO IL RICONOSCIMENTO PER “VIVA RAI2”: “RINGRAZIO TUTTI, LA FAMIGLIA SARZANINI CHE FORSE VOLEVA ABBASSARE IL LIVELLO…” – PREMIATI ANCHE ALESSIO FUSCO DEL TG MEDIASET, LARA SIRIGNANO DELL’ANSA, FRANCESCA MANNOCCHI – VIDEO + FOTO BY DI BACCO
I RICCONI FANNO INCETTA DEL FARMACO CONTRO IL DIABETE, USATO PER DIMAGRIRE, MA COSI' FACENDO LO TOLGONO AI MALATI – NEGLI USA OZEMPIC, LA PUNTURINA A BASE DI SEMAGLUTIDE, È DIVENTATA INTROVABILE DA QUANDO ELON MUSK HA DETTO DI FARNE USO INSIEME A UNA MASSA DI SVIPPATI - PER I DIABETICI DI TIPO 2 LA CACCIA AL TESORO E' INIZIATA ANCHE IN ITALIA E I MEDICI SONO COSTRETTI A DIROTTARE SU ALTRI FARMACI – COME FUNZIONA IL SEMAGLUTIDE
BILL GATES CI METTE IN GUARDIA SULLA PROSSIMA PANDEMIA, CHIEDENDO ALL'OCCIDENTE DI INVESTIRE DI PIÙ SULLA SANITÀ, MA NON SPENDE UNA PAROLA PER RICORDARE CHE LA PANDEMIA DI COVID È ESPLOSA A CAUSA DELLA CINA E LA SUA OPACITÀ NEL FORNIRE TEMPESTIVAMENTE LE INFORMAZIONI SUL CONTAGIO - PER NON PARLARE DEL MISTERO CHE ANCORA ALEGGIA SULLE ORIGINI DEL COVID (QUALCUNO ANCORA ABBOCCA ALLE TEORIE SUL PANGOLINO?) - L'ATTACCO A BEZOS E MUSK: "MEGLIO INVESTIRE SUI VACCINI CHE CERCARE DI ANDARE SU MARTE..."