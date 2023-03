BILL GATES CI METTE IN GUARDIA SULLA PROSSIMA PANDEMIA, CHIEDENDO ALL'OCCIDENTE DI INVESTIRE DI PIÙ SULLA SANITÀ, MA NON SPENDE UNA PAROLA PER RICORDARE CHE LA PANDEMIA DI COVID È ESPLOSA A CAUSA DELLA CINA E LA SUA OPACITÀ NEL FORNIRE TEMPESTIVAMENTE LE INFORMAZIONI SUL CONTAGIO - PER NON PARLARE DEL MISTERO CHE ANCORA ALEGGIA SULLE ORIGINI DEL COVID (QUALCUNO ANCORA ABBOCCA ALLE TEORIE SUL PANGOLINO?) - L'ATTACCO A BEZOS E MUSK: "MEGLIO INVESTIRE SUI VACCINI CHE CERCARE DI ANDARE SU MARTE..."