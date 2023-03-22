VIDEO-FLASH EPU-RAI! – “SAREMO TUTTI EPURATI. FONDEREMO UNA NUOVA TELEVISIONE: TELEMINCHIA!” – A “VIVA RAI2” FIORELLO IRONIZZA: “COME GIANNI MORANDI, CHIUNQUE ABBIA AVUTO A CHE FARE CON AMADEUS, È FINITO! RICORDATEVI DI QUESTA PUNTATA... ECCO I PADRI FONDATORI DI TELEMINCHIA (STORTA)" - IL FRATELLO DI ROSARIO, BEPPE (OSPITE ANCHE LUI DEL PROGRAMMA) SGHIGNAZZA E TIRA FUORI UN ALTRO NOME: “EPU-RAI1”

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A VIVA RAI2 FIORELLO FONDA TELEMINCHIA CON AMADEUS/1

 

A VIVA RAI2 FIORELLO FONDA TELEMINCHIA CON AMADEUS/2

 

 

 

 

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PIPPITEL! SU RAI1 “IL COMMISSARIO RICCIARDI” CHIUDE CON IL 20.9% DI SHARE E 3.5 MILIONI DI SPETTATORI E CONQUISTA LA PRIMA SERATA – SU CANALE5 IL FILM “TRE SORELLE” NON VA OLTRE L’11.8% DI SHARE – SU RAI2 L’ULTIMA PUNTATA DI “BELVE” VOLA AL 7.3% DI SHARE E SUPERA, PER NUMERO DI SPETTATORI, “LE IENE” SU ITALIA1 (9.3%) – NELLA GUERRA DEI TALK: SU RAI3 “CARTABIANCA” (4.5%), SU RETE4 “FUORI DAL CORO” (5.5%), SU LA7 DIMARTEDÌ (6.7%) – VESPA (22.4%). AMADEUS CON IL 22.7% BATTE “STRISCIA” (18.3%) - GRUBER (8.1%) DAMILANO (6.6%),PALOMBA (4%)

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BILL GATES CI METTE IN GUARDIA SULLA PROSSIMA PANDEMIA, CHIEDENDO ALL'OCCIDENTE DI INVESTIRE DI PIÙ SULLA SANITÀ, MA NON SPENDE UNA PAROLA PER RICORDARE CHE LA PANDEMIA DI COVID È ESPLOSA A CAUSA DELLA CINA E LA SUA OPACITÀ NEL FORNIRE TEMPESTIVAMENTE LE INFORMAZIONI SUL CONTAGIO - PER NON PARLARE DEL MISTERO CHE ANCORA ALEGGIA SULLE ORIGINI DEL COVID (QUALCUNO ANCORA ABBOCCA ALLE TEORIE SUL PANGOLINO?) - L'ATTACCO A BEZOS E MUSK: "MEGLIO INVESTIRE SUI VACCINI CHE CERCARE DI ANDARE SU MARTE..."