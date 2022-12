CAFONALINO SANTO SUBITO – AL “LIBRACCIO” DI ROMA, SANTO VERSACE PRESENTA LA SUA BIOGRAFIA E PARLA DEL DOLORE PER LA MORTE DEL FRATELLO GIANNI, ASSASSINATO 25 ANNI FA A MIAMI, DELL’ABITO CON LE SPILLE DI ELIZABETH HURLEY E DELL’AMICIZIA CON LADY DIANA – AVVISTATE UNA BOMBASTICA ALBA PARIETTI E UNA MATILDE BRANDI IN VERSIONE SADO-MASO-FETISH, RENATO BRUNETTA E LUCA BARBARESCHI, IL BALLERINO GABRIEL GARKO E… - FOTO BY DI BACCO