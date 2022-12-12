VIDEO-FLASH! “EHI, FIORELLO MA COME SI FA A SVEGLIARSI LA MATTINA COSI’ PRESTO?” – IL MESSAGGIO DI VASCO ROSSI ALLO SHOWMAN E LA RISPOSTA DI "FIORE" – L’OMAGGIO DI “VIVA RADIO 2” AL ROCKER CHE FESTEGGIA I 40 ANNI DELL’ALBUM “VADO AL MASSIMO” – VIDEO-
TASSO DOBLE - LA BCE CHIUDERÀ L’ANNO CON IL QUARTO RIALZO DEI TASSI CONSECUTIVO, MA A DICEMBRE L’INCREMENTO SARÀ PIÙ BASSO DEL PREVISTO: NON PIÙ 75 PUNTI MA 50. LA FRENATA DELL’INFLAZIONE A NOVEMBRE LO PERMETTE, MA IL FRONTE DEI FRUGALI DEL NORD NON È D’ACCORDO (TE PAREVA) – LA SEGRETARIA AL TESORO USA, YELLEN, È OTTIMISTA: “ENTRO LA FINE DEL PROSSIMO ANNO L’INFLAZIONE SARÀ MOLTO PIÙ BASSA”
CAFONALINO SANTO SUBITO – AL “LIBRACCIO” DI ROMA, SANTO VERSACE PRESENTA LA SUA BIOGRAFIA E PARLA DEL DOLORE PER LA MORTE DEL FRATELLO GIANNI, ASSASSINATO 25 ANNI FA A MIAMI, DELL’ABITO CON LE SPILLE DI ELIZABETH HURLEY E DELL’AMICIZIA CON LADY DIANA – AVVISTATE UNA BOMBASTICA ALBA PARIETTI E UNA MATILDE BRANDI IN VERSIONE SADO-MASO-FETISH, RENATO BRUNETTA E LUCA BARBARESCHI, IL BALLERINO GABRIEL GARKO E… - FOTO BY DI BACCO
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
NELLA VITA CI VUOLE CULO MA PURE FEGATO – A TORINO UNA BAMBINA DI 5 ANNI È STATA SOTTOPOSTA A UN TRAPIANTO ECCEZIONALE: IL FEGATO DEL DONATORE È STATO COLLEGATO DIRETTAMENTE AL CUORE DELLA PICCOLA – NATA DA GENITORI CINESI, LA BAMBINA AVEVA SVILUPPATO UNA RARISSIMA FORMA DI PATOLOGIA TUMORALE DEL FEGATO CHE SOLO UN TRAPIANTO POTEVA RISOLVERE – L’OPERAZIONE È PERFETTAMENTE RIUSCITA E LA BAMBINA HA INIZIATO IL PERCORSO POST-OPERATORIO…