VIDEO-FLASH! “IO E ORNELLA MUTI? IO ERO INNAMORATO, LEI NO. BISOGNA ESSERE IN DUE...” – VITTORIO CECCHI GORI, AL “LUCCA SUMMER FESTIVAL”, PUNGOLATO DA ALESSANDRO FERRUCCI E ELEONORA DANIELE, RACCONTA DI UN VECCHIO FLIRT CON L'ATTRICE: “HO AVUTO UNA STORIELLA D'AMORE, MA NON ERA FINITA BENE. È UNA DELLE POCHE VOLTE CHE HO PRESO UNA TRANVATA. MA C'ERA ANCHE CELENTANO CHE S'ERA INNAMORATO DELLA MUTI IN QUEL PERIODO…” – LA GAFFE: “ERA COSÌ BELLA POVERINA… CIOE’, È BELLA MA...”

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VITTORIO CECCHI GORI PARLA DI ORNELLA MUTI

 

 

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DAGOREPORT - IL 18 LUGLIO, CON LA RIELEZIONE DI VON DER LEYEN ALLA PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE EU, LA VOLPE DELLA GARBATELLA FINIRÀ APPESA IN QUALCHE PELLICCERIA DI BRUXELLES - A DIGIUNO DI CULTURA DI POTERE, MELONI HA CURATO LA SUA MEDIOCRITÀ POLITICA CON COMPULSIVE OVERDOSE DI ARROGANZA - SCAMBIANDO BRUXELLES PER ROMA, LA DUCETTA PENSAVA DI PRENDER PER CULO GENTE CHE DA DECENNI MANGIA POTERE E AFFETTA MELONI - LA GIORGIA CHE DOMANI ATTERRERÀ A WASHINGTON PER IL SUMMIT DELLA NATO SARÀ UNA GIORGIA CHE SI RITROVERÀ NONNO BIDEN IN CARROZZINA E UN MACRON SULLA BIGA, RINGALLUZZITO DALL’INATTESA RESURREZIONE E PIÙ SPAVALDO CHE MAI NEI CONFRONTI DEL “CAMALEONTE” ITALIANO FINITO NEL CUL DE SAC DELL’IRRILEVANZA POLITICA EUROPEA...