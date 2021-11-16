CROZZA RECALCATI CROZZA RECALCATI
VIDEO-FLASH! “IL MASCHIO E’ EIACULONICO” – CROZZA PRENDE SPUNTO DALL’INTERVISTA DEL VICEDIRETTORE DE LA STAMPA ZATTERIN A MASSIMO RECALCATI DURANTE L'ULTIMO SALONE DEL LIBRO DI TORINO PER SCODELLARE UN'IMITAZIONE STRACULT DEL PIU’ NARCISO DEGLI “PSICO(B)ANALISTI” – “QUANDO PARLO, GODO DI ME CHE PARLO. SE UNA DONNA VUOL FARMI GODERE DEVE MOSTRARE LA MIA FOTO. L’UNICO SESSO A PAGAMENTO CHE POSSO PENSARE E’ CON ME STESSO” - VIDEO-
OCCUPATEVI DI PARIGI INVECE DI FARCI LA LEZIONE - IL QUOTIDIANO FRANCESE "LE MONDE" CONTRO VENEZIA CON UN LUNGO REPORTAGE CHE CRITICA LA GESTIONE DEI FLUSSI TURISTICI IN LAGUNA: "LA SERENISSIMA DICE DI VOLER OBBLIGARE I VISITATORI A PRENOTARE E A PAGARE IL LORO INGRESSO NEL CENTRO STORICO. IL CONCETTO DI "CITTÀ MUSEO" DIVENTEREBBE REALTÀ" - E SUL SINDACO BRUGNARO...
UNA CINESATA PER CHI NON SI PUÒ ANCORA PERMETTERE ALTRO - XI JINPING LANCIA LA NUOVA BORSA CINESE DI PECHINO: L'OBIETTIVO FAR CRESCERE LE SOCIETÀ HI-TECH CHE NON SONO ABBASTANZA GRANDI PER ESSERE QUOTATE ALTROVE, A SHANGHAI E SHENZHEN - NON È UN CASO CHE LA MOSSA DEL GOVERNO ARRIVI AL CULMINE DI UNA STRETTA REGOLATORIA SUI BIG DEL MERCATO DIGITALE, COLPITI DA UNA SERIE DI NUOVE LEGGI E MISURE ANTITRUST…
UN GUINZAGLIO PER DUE - IN SPAGNA, UN GIUDICE HA CONCESSO A UNA COPPIA DI EX FIDANZATI L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DEL LORO CANE, PROPRIO COME SE FOSSE UN FIGLIO: ALTERNERÀ LE FAMIGLIE OGNI MESE - LA SENTENZA: “LE PROVE RIVELANO PER ENTRAMBI UN RAPPORTO AFFETTIVO CON IL CANE DEGNO DI TUTELA LEGALE” – E' LA PRIMA VOLTA UN ANIMALE DOMESTICO NON È STATO CONSIDERATO UNA PROPRIETÀ, BENSÌ UN ESSERE SENZIENTE…
“RAGIONAVO DA TOSSICO. O MEGLIO SRAGIONAVO. ANDAI IN TURCHIA PER DOPARMI MENTENDO A CAROLINA KOSTNER A CUI DISSI…” - L’EX MARCIATORE ALEX SCHWAZER SI CONFESSA: “LA PRIMA VOLTA CHE USCII CON CAROLINA LE VERSAI ADDOSSO UN DRINK. LA MIA SOLITUDINE ERA SIMILE ALLA SUA. LA MIA ATTUALE MOGLIE? NON MI FILAVA - NELLA MIA VITA HO FATTO ANCHE SCELTE COMPLETAMENTE SBAGLIATE CHE HO PAGATO A CARO PREZZO E ALTRE PERSONE NE HANNO SOFFERTO. OGGI NON C’È NULLA DI CUI MI DEBBA VERGOGNARE:
CAFONALINO - PIÙ CHE UNA GUERRA È UNA CROCIATA: TORNA "GOMORRA", LA SERIE CULT DI SKY ORIGINAL ALLA QUINTA E ULTIMA STAGIONE, CON LO SCONTRO FINALE TRA CIRO E GENNARO - AL TEATRO BRANCACCIO DI ROMA PRESENTAZIONE IN GRANDE STILE PER L'ANTEPRIMA, SUL TAPPETO ROSSO I VOLTI DELLE PASSATE STAGIONI: MARIA PIA CALZONE, FORTUNATO CERLINO, CRISTINA DONADIO, IL REGISTA STEFANO SOLLIMA - PRESENTI INOLTRE IL BLOGGER KHABY LAME, ELISA D'OSPINA, BEPPE CONVERTINI E… - FOTO
NATALE A NEW YORK (MA SENZA CINEPANETTONE) – OLTRE 100MILA ITALIANI HANNO DECISO DI TRASCORRERE NATALE E CAPODANNO NELLA "GRANDE MELA" DOPO LA RIAPERTURA DELLE FRONTIERE USA - LE PRENOTAZIONI SONO QUASI AL COMPLETO, MENTRE LE TARIFFE DEI VOLI SONO SCHIZZATE NELL'ULTIMO MESE – MA DOPO QUASI DUE ANNI, CHE AMERICA SI RITROVERANNO QUELLI CHE LA VISITERANNO? DI SICURO NON SARÀ QUELLA DI PRIMA DELLA PANDEMIA…
È ARRIVATO IL BOLLETTINO! – OGGI 7.698 NUOVI CASI E 74 DECESSI, CON 684.710 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE SCENDE ALL’1,1% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 92,3 MILIONI E I CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO SONO PIÙ DI 45,4 MILIONI (84,21% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) – SPERANZA: “I CONTAGI CRESCONO IN EUROPA, MA ANCHE IN ITALIA. È VERO CHE ABBIAMO I NUMERI MIGLIORI DELLA STRAGRANDE MAGGIORANZA DEI PAESI EUROPEI, MA...”