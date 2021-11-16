VIDEO-FLASH! “IL MASCHIO E’ EIACULONICO” – CROZZA PRENDE SPUNTO DALL’INTERVISTA DEL VICEDIRETTORE DE LA STAMPA ZATTERIN A MASSIMO RECALCATI DURANTE L'ULTIMO SALONE DEL LIBRO DI TORINO PER SCODELLARE UN'IMITAZIONE STRACULT DEL PIU’ NARCISO DEGLI “PSICO(B)ANALISTI”  – “QUANDO PARLO, GODO DI ME CHE PARLO. SE UNA DONNA VUOL FARMI GODERE DEVE MOSTRARE LA MIA FOTO. L’UNICO SESSO A PAGAMENTO CHE POSSO PENSARE E’ CON ME STESSO” - VIDEO

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“RAGIONAVO DA TOSSICO. O MEGLIO SRAGIONAVO. ANDAI IN TURCHIA PER DOPARMI MENTENDO A CAROLINA KOSTNER A CUI DISSI…” - L’EX MARCIATORE ALEX SCHWAZER SI CONFESSA: “LA PRIMA VOLTA CHE USCII CON CAROLINA LE VERSAI ADDOSSO UN DRINK. LA MIA SOLITUDINE ERA SIMILE ALLA SUA. LA MIA ATTUALE MOGLIE? NON MI FILAVA - NELLA MIA VITA HO FATTO ANCHE SCELTE COMPLETAMENTE SBAGLIATE CHE HO PAGATO A CARO PREZZO E ALTRE PERSONE NE HANNO SOFFERTO. OGGI NON C’È NULLA DI CUI MI DEBBA VERGOGNARE:

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