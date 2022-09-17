VIDEO-FLASH! A “UNO MATTINA IN FAMIGLIA” LA FRECCIATONA DI TIBERIO TIMPERI A MONICA SETTA – LEI: “IO SOLO HO IL MICROFONO”. E LUI LA FULMINA: "LA SOLITA RACCOMANDATA" – TRA I DUE OGNI SCUSA E’ BUONA PER SCAZZARE, LA CONDUTTRICE: "TIBERIO TIMPERI MI HA BLOCCATO SUL TELEFONO? NON SIAMO AMICI, IN TV SI VA PER LAVORARE" - VIDEO (DAL PROFILO TWITTER DI GIUSEPPE CANDELA)

-

Condividi questo articolo


 

timperi setta timperi setta SATTA TIMPERI SATTA TIMPERI

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

cafonal

CAFONALINO NO MATANO, NO PARTY!  PER FESTEGGIARE I SUOI PRIMI 50 ANNI ALBERTO MATANO IN CAMICIA NERA (HA FIUTATO L'ARIA POLITICA...) E PETTO VILLOSO IN BELLA VISTA, CON AL FIANCO IL NEO-SPOSO RICCARDO MANNINO E UNA SBACIUCCHIANTE “ZIA” MARA, HA RADUNATO AL JACKIE O’ TROMBONI E TROMBATI RAI, ATTORI, CANTANTI E SVIPPATI – A SCALDARE L'ATMOSFERA CI HANNO PENSATO LE SEMPRE FRIZZANTI STEFANIA ORLANDO E NANCY BRILLI, LA BOMBASTICA ANDREA DELOGU CON IL FIDANZATINO E UN’ALBA PARIETTI IN TIRO...

viaggi

salute