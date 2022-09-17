Tiberio Timperi a Monica Setta: "La solita raccomandata". #Unomattinainfamiglia pic.twitter.com/S11jPszouG— Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 17, 2022
VIDEO-FLASH! A “UNO MATTINA IN FAMIGLIA” LA FRECCIATONA DI TIBERIO TIMPERI A MONICA SETTA – LEI: “IO SOLO HO IL MICROFONO”. E LUI LA FULMINA: "LA SOLITA RACCOMANDATA" – TRA I DUE OGNI SCUSA E’ BUONA PER SCAZZARE, LA CONDUTTRICE: "TIBERIO TIMPERI MI HA BLOCCATO SUL TELEFONO? NON SIAMO AMICI, IN TV SI VA PER LAVORARE" - VIDEO (DAL PROFILO TWITTER DI GIUSEPPE CANDELA)-
Tiberio Timperi a Monica Setta: "La solita raccomandata". #Unomattinainfamiglia pic.twitter.com/S11jPszouG— Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 17, 2022
CAFONALINO NO MATANO, NO PARTY! – PER FESTEGGIARE I SUOI PRIMI 50 ANNI ALBERTO MATANO IN CAMICIA NERA (HA FIUTATO L'ARIA POLITICA...) E PETTO VILLOSO IN BELLA VISTA, CON AL FIANCO IL NEO-SPOSO RICCARDO MANNINO E UNA SBACIUCCHIANTE “ZIA” MARA, HA RADUNATO AL JACKIE O’ TROMBONI E TROMBATI RAI, ATTORI, CANTANTI E SVIPPATI – A SCALDARE L'ATMOSFERA CI HANNO PENSATO LE SEMPRE FRIZZANTI STEFANIA ORLANDO E NANCY BRILLI, LA BOMBASTICA ANDREA DELOGU CON IL FIDANZATINO E UN’ALBA PARIETTI IN TIRO...
QUANDO IL MARE E' UNA TAVOLA BLU - SE VI FIDATE DELLE CLASSIFICHE, SAPPIATE CHE PER IL ''SISTEMA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE'' IL MARE PIU' PULITO BISOGNA FARE ROTTA SULLA PUGLIA CHE HA IL 99% DI ACQUE ECCELLENTI. SUL PODIO ANCHE LA SARDEGNA CON IL 97.6% E LA TOSCANA CON IL 96%. INCREDIBILMENTE AL QUARTO POSTO DI COLLOCA L’EMILIA ROMAGNA - IN FONDO ALLA CLASSIFICA C’È L’ABRUZZO CON IL 71,9%
E ORA CHE COSA DIRANNO I NO VAX? – STÉPHANE BANCEL, L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI MODERNA, HA DETTO CHE LE STESSE TECNICHE USATE PER CREARE IL VACCINO ANTI COVID POTRANNO ESSERE UTILIZZATE PER REALIZZARE UN SIERO CONTRO IL CANCRO – QUESTO PERCHÉ LA TECNICA MRNA HA INSEGNATO AL SISTEMA IMMUNITARIO A REAGIRE AD UNA CELLULA ESTRANEA E LO STESSO ACCADE CON IL CANCRO...