VIDEO FLASH! - “NON INSEGUO LA MELONI, IO YO SOY MATTEO, SOY ITALIANO, SOY PADRE, SOY MARIDADO, SOY DEVORZIADO, SOY FIDANZADO E SOY PURE AMIGO DEL DROGADO”: MAURIZIO CROZZA TORNA A PRENDERE PER IL CULO SALVINI: “SONO CONTRO TUTTI GLI -ISMI, I FASCISMI, I RAZZISMI, I GIORNALISMI. VOGLIONO CHIUDERE FORZA NUOVA? BENE, PERÒ CHIUDIAMO ANCHE “TAGADÀ”. VOGLIONO CHIUDERE CASAPOUND? CHIUDIAMO ANCHE “COFFEE BREAK”…” - VIDEO

-

Condividi questo articolo


maurizio crozza imita matteo salvini 2 maurizio crozza imita matteo salvini 2 maurizio crozza imita matteo salvini 6 maurizio crozza imita matteo salvini 6 maurizio crozza imita matteo salvini 1 maurizio crozza imita matteo salvini 1 maurizio crozza imita matteo salvini 5 maurizio crozza imita matteo salvini 5 maurizio crozza imita matteo salvini 4 maurizio crozza imita matteo salvini 4 maurizio crozza imita matteo salvini 3 maurizio crozza imita matteo salvini 3

 

 

Condividi questo articolo

media e tv

politica

business

cronache

sport

cafonal

viaggi

salute