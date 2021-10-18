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VIDEO FLASH! - “NON INSEGUO LA MELONI, IO YO SOY MATTEO, SOY ITALIANO, SOY PADRE, SOY MARIDADO, SOY DEVORZIADO, SOY FIDANZADO E SOY PURE AMIGO DEL DROGADO”: MAURIZIO CROZZA TORNA A PRENDERE PER IL CULO SALVINI: “SONO CONTRO TUTTI GLI -ISMI, I FASCISMI, I RAZZISMI, I GIORNALISMI. VOGLIONO CHIUDERE FORZA NUOVA? BENE, PERÒ CHIUDIAMO ANCHE “TAGADÀ”. VOGLIONO CHIUDERE CASAPOUND? CHIUDIAMO ANCHE “COFFEE BREAK”…” - VIDEO-
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“SONO INNAMORATA DI PIERO ANGELA” – A FORZA DI DIVULGARE FORTE, PIERO ANGELA FA CAPITOLARE MIRIAM LEONE CHE, A “DOMENICA IN”, RIVELA DI AVERLO TAMPINATO A UN EVENTO: “SONO ANDATA E GLI HO DETTO DI ESSERE INNAMORATA E LUI MI HA DETTO "BENE". LO ADORO PERCHÉ MI AIUTAVA A CONOSCERE DIMEZZANDO IL TEMPO DELLO STUDIO. A SCUOLA ARRIVAVO SEMPRE PIÙ O MENO PREPARATA” – IL DIVERTENTE VIDEO-MESSAGGIO DI ANGELA ALL’ATTRICE
FLASH! - LO SPIONE ENRICO TEDESCHI, CAPOGABINETTO DEL DIRETTORE DELL’AISE, GENERALE CARAVELLI, RIMASTO COINVOLTO NEL CASO DI LUCA DI DONNA, L’ULTIMO POLLARIANO CARO A GIANNI LETTA E D’ALEMA, ESCE DAI SERVIZI SEGRETI. PUR AVENDO SOLO 56 ANNI, GABRIELLI E BELLONI GLI HANNO FATTO FARE DOMANDA DI PENSIONE…
MENO “SMART”, PIÙ “PHONE” - IL BLACKOUT DI FACEBOOK, WHATSAPP E INSTAGRAM HA CHIARITO QUANTO FORTE SIA LA DIPENDENZA DALLE APP - E QUALCUNO HA FATTO UN SALTO AL PASSATO COME NOKIA, CHE HA MESSO IN COMMERCIO UNA VERSIONE RIVISITATA DEL MODELLO 6310 - ALTRI MARCHI STANNO “RESUSCITANDO” VECCHI MODELLI - FINO A POCO TEMPO I TELEFONINI “OLD STYLE” ERANO SOLO OGGETTO DI COLLEZIONISMO O UTILIZZATI DAGLI SPACCIATORI, OGGI INVECE...
ALLEGROTTO QUESTO ALLEGRI - DALLA FIDANZATA MOLLATA SULL’ALTARE ALL’EX CONIGLIETTA DI PLAYBOY FINO A AMBRA SCARICATA SENZA UNA PAROLA: MAX SI CONFERMA UN TRIVELLONE VOTATO AL TRADIMENTO - IL FLIRT MAI CONFERMATO CON LA D’URSO: “È STATO SOLO UN GIRO DI FUMO, DA CUI SI È ALZATO UN POLVERONE”
CAFONALINO - SERATA GLAMOUR DA TUTTO ESARUTO AL MAXXI PER IL DOCU-FILM SU MARINA CICOGNA, REGINA DEL JET SET: CINEMA E ARISTOCRAZIA PRESENTI IN VIA GUIDO RENI PER ASSISTERE ALLA PROIEZIONE CON LA PROTAGONISTA: APPLAUDE LA PLATEA DOVE SIEDONO ENRICO LUCHERINI, I PREMI OSCAR DANTE FERRETTI E FRANCESCA LO SCHIAVO, PAOLO BARATTA, IL PRESIDENTE DELLA BIENNALE DI VENEZIA ROBERTO CICUTTO, URBANO BARBERINI, MARILÙ GAETANI, MARISELA FEDERICI E… - FOTO
TUTTI IN AMERICA, BIDEN HA RIAPERTO LE PORTE AI TURISTI EUROPEI - L’8 NOVEMBRE SARÀ CONSENTITO L’INGRESSO AI VACCINATI CON I FARMACI AUTORIZZATI DALLA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION O APPROVATI DALL’OMS PER L’UTILIZZO DI EMERGENZA (TUTTI TRANNE IL RUSSO SPUTNIK) – IN GIRO PER IL MONDO LE REGOLE VARIANO MOLTO E NON TUTTI I PAESI RICHIEDONO IL VACCINO – DALL’EUROPA ALLE MALDIVE: ECCO CHE COSA BISOGNA FARE PRIMA DI PRENOTARE I VIAGGI…
BOLLETTINIAMOCI! – OGGI 1.597 NUOVI CASI E 44 DECESSI, CON 219.878 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ ALLO 0,7% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 87,5 MILIONI, CON PIÙ DI 43,8 MILIONI DI CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (81,23% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) - LA SITUAZIONE È STAZIONARIA, CON LA CURVA CHE DISEGNA UNA SORTA DI PLATEAU: OGGI IL NUMERO DI CONTAGI È SIMILE A QUELLO DELLA SCORSA SETTIMANA…