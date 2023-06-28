In the panchine@rienneva_plus pic.twitter.com/WNVNMmKLDP— nonleggerlo (@nonleggerlo) June 28, 2023
VIDEO-FLASH! “TUTTE LE DROGHE FANNO MALE, FATELO GIRARE!” (MA COSA, IL CANNONE?) - COSA SI SONO FUMATI GLI AUTORI DEL VIDEO CHE DOVREBBE CONVINCERE I GIOVANI A NON FARE USO DI STUPEFACENTI? NEL FILMATO, PATROCINATO DA PALAZZO CHIGI, RECITA (MALE) IL CT DELLA NAZIONALE MANCINI CHE INVITA I RAGAZZI A LASCIARE DA PARTE CANNE E COCA – I TWITTAROLI MENANO DURO: “ORA VADO A DROGARMI” - SELVAGGIA: "DOPO 'STO VIDEO HO UN'IRREFRENABILE VOGLIA DI BUCARMI, DITEMI CHE ANCHE VOI AVETE..."-
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LA DOMANDA NON È QUANTO DURA PRIGOZHIN: SE VIENE AMMAZZATO, TUTTI PUNTEREBBERO IL DITO VERSO PUTIN. LA DOMANDA VERA È: QUANTO PUÒ RESTARE A GALLA, COSÌ AZZOPPATO, MAD VLAD? ARRIVERÀ FINO AL 2024 QUANDO SI TERRANNO LE NUOVE ELEZIONI PER IL CREMLINO? VISTA LA MALA PARATA, POTREBBE FARE IL BEAU GESTE DI NON PRESENTARSI. OPPURE: L’ALA MODERATA, CONTRARIA ALLA GUERRA NON ASPETTA IL VOTO E LO SBATTE FUORI - PRIGOZHIN È STATO LO STRUMENTO DI ALCUNI POTENTI OLIGARCHI CHE MIRAVANO ALLO STATUS QUO MA CON PUTIN MENO AGGRESSIVO E DISPOSTO A CHIUDERE LA GUERRA - PER ORA PUTIN SI TIENE IN PIEDI SOLO GRAZIE A DUE STAMPELLE, USA E CINA
DAGOREPORT - È PASSATO UN MESE DALL’INCIDENTE DELLA “BARCA DELLE SPIE” SUL LAGO MAGGIORE, MA I MISTERI DA CHIARIRE SONO ANCORA TUTTI A GALLA: COME MAI IL METEO “AVVERSO” HA COLPITO SOLO LA “GOOD…URIA”, CHE AVEVA A BORDO 20 AGENTI DEI SERVIZI SEGRETI ITALIANI (AISE) E ISRAELIANI (MOSSAD)? QUALCUNO HA FORSE MANOMESSO L’IMBARCAZIONE MENTRE GLI 007 ERANO ATTOVAGLIATI NEL RISTORANTE STELLATO “IL VERBANO”? – TIZIANA BARNOBI, UNA DEI DUE AGENTI DELL’AISE MORTI, SI OCCUPAVA DI “CONTRO-PROLIFERAZIONE”: C’È DI MEZZO QUALCHE STATO CANAGLIA ATTIVO SUL CONTRABBANDO DI MATERIALI SENSIBILI? FORSE L’IRAN, COME DICE IL MOSSAD? O I RUSSI?
FLASH! COME MAI SI È ARRIVATI ALLA NOMINA DEL GENERALE FIGLIUOLO A COMMISSARIO PER LA RICOSTRUZIONE DELL’EMILIA-ROMAGNA NONOSTANTE GIORGIA MELONI VOLESSE A TUTTI I COSTI GUIDO BERTOLASO? L’EX CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE È STATO INCHIAVARDATO ALLA POLTRONA DI ASSESSORE DELLA REGIONE LOMBARDIA DA ATTILIO FONTANA SU MANDATO DI MATTEO SALVINI. "IL CAPITONE" NON VOLEVA CHE, CON L’USCITA DI BERTOLASO, FRATELLI D’ITALIA METTESSE LE MANI SULL’ASSESSORATO PIÙ RICCO D’ITALIA, CIOE’ LA SANITÀ LOMBARDA...
DAGOREPORT – PERCHÉ LA SORA GIORGIA AVEVA TANTA FRETTA DI UFFICIALIZZARE IL NOME DI FABIO PANETTA COME GOVERNATORE DI BANKITALIA? POTEVA ASPETTARE SETTEMBRE: IL MANDATO DI VISCO SCADE A OTTOBRE - INVECE HA ACCELERATO: UNA STRATEGIA CHE SI LEGA AL MES, CHE LA PREMIER VUOLE USARE COME ARMA CONTRO L'EUROPA - LA DUCETTA "MINACCERÀ" DI NON RATIFICARLO SE NON OTTERRÀ UNA VERSIONE SOFT DEL PATTO DI STABILITA' E UN ALTRO ITALIANO NEL BOARD DELLA BCE - CE LA FARÀ?
CHI È DAVVERO GIOVANNI DI MASSA, E PERCHÉ SI TROVAVA IN RUSSIA? LA STORIELLA DELLE FERIE A MOSCA, DELL'ARRESTO PER DROGA CHE POI DECOLLA TRANQUILLO PER ABU DHABI, FA RIDERE TUTTI: A MOSCA, UNO AGLI ARRESTI DOMICILIARI NON ARRIVA MANCO AL PORTONE DI CASA. PROBABILE CHE L'ABBIANO COSTRETTO A PARLARE E POI FATTO PARTIRE, GRAZIE A UN COMPROMESSO TRA 007 - TRA GLI "ADDETTI AI LIVORI" SI VOCIFERA CHE SI TROVASSE LÌ PER INDAGARE, SU MANDATO DI INTELLIGENCE OCCIDENTALI, SULLE AZIENDE CHE FORNISCONO MATERIALE STRATEGICO A PUTIN. UNA SORTA DI ANTI-ARTEM USS, QUEL TIPO FATTO FUGGIRE DA MILANO DAI RUSSI TRAMITE UNA SQUADRA DI SERBI, SOTTO IL NASO DELLE AUTORITA' ITALIANE...