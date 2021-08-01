VIDEO FLASH - MA E' GIUSEPPE CONTE O SIMONE BALDELLI? L'IMITAZIONE DELL'AVVOCATO DI PADRE PIO DEL PARLAMENTARE DI FORZA ITALIA: "CARE AMICHE E CARI AMICI, DOBBIAMO GIOIRE PER L'APPROVAZIONE DEL NOSTRO STATUTO CHE HO RESO PIU' MODERNO CON UNA PICCOLA MODIFICA TECNICA SUL LIMITE DEI DUE MANDATI AI NOSTRI ELETTI. HO SOSTITUITO LE PAROLE "LIMITE DEL SECONDO" CON "OBBLIGO DEL TERZO"…" - VIDEO

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L'IMITAZIONE DI GIUSEPPE CONTE DI SIMONE BALDELLI

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“LAZIOCREA” E SI DISTRUGGE – IL CASINO DELL’ATTACCO HACKER ALLA REGIONE GOVERNATA DA ZINGA È ANCHE POLITICO: L’AZIENDA IN HOUSE “LAZIOCREA” È UNA STRUTTURA ELEFANTIACA CHE COSTA 83 MILIONI DI EURO ALL’ANNO, EPPURE È BASTATO UN ATTIMO PER BUCARE LA RETE, MANDANDO IN CRISI TUTTO IL SISTEMA – APPENA UNA SETTIMANA FA LA CORTE DEI CONTI NE AVEVA BASTONATO LA GESTIONE. COMPRESO IL TEMA DELLA SICUREZZA: LA VOCE DI SPESA DEDICATA È APPARSA SOLO NEL SECONDO SEMESTRE 2019

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