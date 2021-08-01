L'IMITAZIONE DI GIUSEPPE CONTE DI SIMONE BALDELLI
IMITAZIONE DI GIUSEPPE CONTE DI SIMONE BALDELLI
VIDEO FLASH - MA E' GIUSEPPE CONTE O SIMONE BALDELLI? L'IMITAZIONE DELL'AVVOCATO DI PADRE PIO DEL PARLAMENTARE DI FORZA ITALIA: "CARE AMICHE E CARI AMICI, DOBBIAMO GIOIRE PER L'APPROVAZIONE DEL NOSTRO STATUTO CHE HO RESO PIU' MODERNO CON UNA PICCOLA MODIFICA TECNICA SUL LIMITE DEI DUE MANDATI AI NOSTRI ELETTI. HO SOSTITUITO LE PAROLE "LIMITE DEL SECONDO" CON "OBBLIGO DEL TERZO"…" - VIDEO-
L'IMITAZIONE DI GIUSEPPE CONTE DI SIMONE BALDELLI
“LAZIOCREA” E SI DISTRUGGE – IL CASINO DELL’ATTACCO HACKER ALLA REGIONE GOVERNATA DA ZINGA È ANCHE POLITICO: L’AZIENDA IN HOUSE “LAZIOCREA” È UNA STRUTTURA ELEFANTIACA CHE COSTA 83 MILIONI DI EURO ALL’ANNO, EPPURE È BASTATO UN ATTIMO PER BUCARE LA RETE, MANDANDO IN CRISI TUTTO IL SISTEMA – APPENA UNA SETTIMANA FA LA CORTE DEI CONTI NE AVEVA BASTONATO LA GESTIONE. COMPRESO IL TEMA DELLA SICUREZZA: LA VOCE DI SPESA DEDICATA È APPARSA SOLO NEL SECONDO SEMESTRE 2019
“NON SONO UN VENDITORE MA UN COMPRATORE” – CAIRO NEGA I GUAI FINANZIARI, NON ACCANTONA UN EURO IN ATTESA DEL VERDETTO SUL CASINO DI VIA SOLFERINO E RILANCIA: MA QUANTO POTRÀ RESISTERE CON L’ESTABLISHEMENT BANCARIO MILANESE E I PALAZZI ROMANI SCHIERATI CONTRO? ALLA FINE URBANETTO PAGHERÀ CARA L’ONDIVAGA LINEA EDITORIALE DEL “CORRIERE” E SOPRATTUTTO LA7 IN MODALITÀ CONTE-TRAVAGLIO…
VELA DO IO LA GLORIA - CATERINA BANTI E RUGGERO TITA, UNA ROMANA E UN TRENTINO, IMPONENDOSI NELLA SPECIALITÀ "NACRA 17" HANNO RIPORTATO IN ITALIA UN ORO CHE MANCAVA DA SYDNEY 2000 - PRIMO SUCCESSO DI UNA COPPIA MISTA: HANNO VINTO MARCANDO STRETTO I BRITANNICI E CON UN PO' DI CATENACCIO, ALLA CHIELLINI SU KEANE - LEI: "CI VEDIAMO PIÙ CHE CON I RISPETTIVI FIDANZATI, CI COMPLETIAMO BENE E…" - VIDEO
CAFONALINO IN SALSA SUDAMERICANA - ALL’AMBASCIATA DELLA COLOMBIA IN ITALIA SI FA FESTA, TRA COSTUMI TIPICI E FRUTTA ESOTICA, PER IL GIORNO DELL’INDIPENDENZA CON LA PROIEZIONE DEL FILM “EL OLVIDO QUE SEREMOS”, USCITO DA POCO NEL NOSTRO PAESE COL TITOLO “LA NOSTRA STORIA” - PRESENTI IL PRINCIPE DELLA FAMIGLIA REALE DELLA CAMBOGIA, IL DIRETTORE DELL'ISTITUTO CERVANTES JUAN CARLOS RECHE, LA STILISTA REGINA SCHRECKER E LA PREZZEMOLINA MARISELA FEDERICI... - FOTO
LOW-COST UN PAR DE PALLE – OCCHIO AI COSTI NASCOSTI DELLE COMPAGNIE AEREE: TRA SCELTA DEL POSTO, BAGAGLIO A MANO E ORA ANCHE L’ASSICURAZIONE CONTRO IL COVID, IL COSTO PUÒ ANCHE TRIPLICARE – LA MAGGIOR PARTE DELLE COMPAGNIE AEREE A BASSO COSTO ORMAI CONTA SUL COSIDDETTO “ANCILIARY REVENUE”, PER GENERARE QUASI LA META’ DEGLI INTROITI – ANCHE L’ANTITRUST HA MESSO NEL MIRINO I RINCARI…
ORA IMPROVVISAMENTE NON SI PUÒ PIÙ VIVERE SENZA MENTAL COACH - DA QUANDO L'OLIMPIONICO MARCELL JACOBS HA SDOGANATO LA SUA "ALLENATRICE-PSICOLOGA", TUTTI PARLANO DEL BOOM DI CHI SI RIVOLGE A QUESTO AIUTO "MENTALE" PER GESTIRE LO STRESS, MIGLIORARE LE CAPACITÀ COMUNICATIVE, AUMENTARE L'AUTOSTIMA, AFFINARE L'EQUILIBRIO TRA VITA PRIVATA E LAVORO (IN PRATICA TUTTI NE AVREMMO BISOGNO, METTETEVI IN FILA)