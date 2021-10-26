VIDEO-FLASH! MA HA INGOIATO UN GATTO? AL "GF VIP" KATIA RICCIARELLI STRAZIA "MEMORY" - ALFONSO SIGNORINI PRIMA PROVA A METTERE LE MANI AVANTI ("E' UN BRANO DIFFICILISSIMO") E POI TENTA DI INTERROMPERE LA FARRAGINOSA PERFORMANCE PRIMA DEL DISASTROSO ACUTO FINALE: "GRAZIE KATIA, CI STAI VIZIANDO" (CON LE TUE STONATURE?)

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VIDEO-FLASH! AL "GF VIP" KATIA RICCIARELLI STRAZIA "MEMORY" 

 

 

KATIA RICCIARELLI STONA

 

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È ARRIVATO IL BOLLETTINO! - OGGI 4.054 NUOVI CASI E 48 DECESSI, CON 639.745 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE SCENDE ALLO 0,6% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 89 MILIONI, PIÙ DI 44,4 MILIONI DI CITTADINI HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (82,3% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) – IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE ANESTESISTI RIANIMATORI OSPEDALIERI ITALIANI VERGALLO: “NON SI TEME UNA NUOVA ONDATA CON PRESSIONI SULLE TERAPIE INTENSIVE GRAZIE ALLA COPERTURA VACCINALE PIUTTOSTO ALTA…”