VIDEO-FLASH! AL "GF VIP" KATIA RICCIARELLI STRAZIA "MEMORY"
KATIA RICCIARELLI STONA
katia ricciarelli stona katia ricciarelli stona katia ricciarelli stona
VIDEO-FLASH! MA HA INGOIATO UN GATTO? AL "GF VIP" KATIA RICCIARELLI STRAZIA "MEMORY" - ALFONSO SIGNORINI PRIMA PROVA A METTERE LE MANI AVANTI ("E' UN BRANO DIFFICILISSIMO") E POI TENTA DI INTERROMPERE LA FARRAGINOSA PERFORMANCE PRIMA DEL DISASTROSO ACUTO FINALE: "GRAZIE KATIA, CI STAI VIZIANDO" (CON LE TUE STONATURE?)-
VIDEO-FLASH! AL "GF VIP" KATIA RICCIARELLI STRAZIA "MEMORY"
katia ricciarelli stona katia ricciarelli stona katia ricciarelli stona
“SALVINI È UN EROE” – IL “CAPITONE” PUÒ DORMIRE SONNI TRANQUILLI ORA CHE È DIVENTATO IL NUOVO SANTINO DI ORBAN: “IN VESTE DI MINISTRO DEGLI INTERNI È RIUSCITO A PROVARE CHE È POSSIBILE FERMARE L'IMMIGRAZIONE ANCHE IN MARE. CON MARINE LE PEN ABBIAMO DISCUSSO DEL FATTO CHE IN ITALIA IL NOSTRO AMICO SALVINI DEVE FAR FARE FRONTE ALLE INGIUSTIZIE GIUDIZIARIE E…”
DIETRO IL SOCIAL DI TRUMP, "TRUTH", CI SONO LUIZ PHILIPPE D'ORLÉANS-BRAGANZA, UN PRINCIPE BRASILIANO DAL BLASONE MOSCIO, E PATRICK ORLANDO, EX TRADER DELLA DEUTSCHE BANK, SPECIALIZZATO IN DERIVATI - LA "DIGITAL WORLD", GUIDATA DAI DUE, HA GIÀ RACCOLTO 293 MILIONI DI DOLLARI PER FINANZIARE LA RIVINCITA DIGITALE DI TRUMP - TRA GLI INVESTITORI FIGURANO HEDGE FUND COME D.E. SHAW, SABA CAPITAL MANAGEMENT, HIGHBRIDGE CAPITAL MANAGEMENT E LA LIGHTHOUSE INVESTMENT PARTNERS…
TUTTI IN AMERICA, BIDEN HA RIAPERTO LE PORTE AI TURISTI EUROPEI - L’8 NOVEMBRE SARÀ CONSENTITO L’INGRESSO AI VACCINATI CON I FARMACI AUTORIZZATI DALLA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION O APPROVATI DALL’OMS PER L’UTILIZZO DI EMERGENZA (TUTTI TRANNE IL RUSSO SPUTNIK) – IN GIRO PER IL MONDO LE REGOLE VARIANO MOLTO E NON TUTTI I PAESI RICHIEDONO IL VACCINO – DALL’EUROPA ALLE MALDIVE: ECCO CHE COSA BISOGNA FARE PRIMA DI PRENOTARE I VIAGGI…
È ARRIVATO IL BOLLETTINO! - OGGI 4.054 NUOVI CASI E 48 DECESSI, CON 639.745 TAMPONI EFFETTUATI E IL TASSO DI POSITIVITÀ CHE SCENDE ALLO 0,6% - LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 89 MILIONI, PIÙ DI 44,4 MILIONI DI CITTADINI HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (82,3% DELLA POPOLAZIONE OVER 12) – IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE ANESTESISTI RIANIMATORI OSPEDALIERI ITALIANI VERGALLO: “NON SI TEME UNA NUOVA ONDATA CON PRESSIONI SULLE TERAPIE INTENSIVE GRAZIE ALLA COPERTURA VACCINALE PIUTTOSTO ALTA…”