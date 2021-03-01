VIDEO-FLASH! MAX GAZZÈ REGALA A SANREMO UN MOMENTO CULT A NOTTE FONDA: VESTITO DA SUPERMAN SI LANCIA SULLE POLTRONE IN PLATEA PER UN ABBRACCIO IMMAGINARIO CON IL PUBBLICO, SI SFRACELLA E QUASI NON RIESCE PIÙ A RIEMERGERE… 

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media e tv

I MANESKIN VINCONO IL 71° FESTIVAL DI SANREMO CON “ZITTI E BUONI”: DAMIANO IN LACRIME, VICTORIA SCIORINA TUTTE LE PAROLACCE DEL SUO VOCABOLARIO – FEDEZ E MICHIELIN AL SECONDO POSTO CON “CHIAMAMI PER NOME”. TERZO ERMAL META CHE ENTRA PAPA ED ESCE CARDINALE - IL PREMIO DELLA CRITICA VA A WILLY PEYOTE CON “MAI DIRE MAI (LA LOCURA)”. IL PREMIO LUCIO DALLA A COLAPESCE DIMARTINO CON “MUSICA LEGGERISSIMA” - I MOMENTI CULT SUI SOCIAL: ZIA MARA VENIER SFANCULA UN HATER DI ACHILLE LAURO, IRAMA TRINCA GIN TONIC IN QUARANTENA, LA RISPOSTA IRONICA DI CHIARA FERRAGNI AL CODACONS… VIDEO

politica

DAGONEWS - MA-ZINGA, IL GIORNO DOPO, PIÙ DEPRESSO CHE PRIA - FERITO A MORTE DALLE DICHIARAZIONI DI FRANCESCHINI, BONACCINI, CASTAGNETTI, ZANDA, AI FEDELISSINI OGGI HA CONFIDATO: RITORNO AL NAZARENO SE RICEVERÒ LA RICHIESTA DI RESTARE DAL 90 PER CENTO DEI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE (È PREVISTA PER IL 13 E 14 MARZO). POI HA AGGIUNTO: DEVONO PERÒ ACCETTARE UN MIO DOCUMENTO POLITICO - QUINDI IL POVERINO SI È LANCIATO IN DIFESA DEL SUO GURU BETTINI RIVELANDO CHE GOFFREDO ALL'ASSEMBLEA NAZIONALE PRESENTERÀ UN DOCUMENTO SULLA LINEA DI ALLEANZA CON I 5STELLE DI CONTE

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