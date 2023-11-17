VIDEO FLASH - IL MEGLIO DELLA PUNTATA DI IERI SERA DI "PIAZZAPULITA" (CHE NON E' ANDATO IN ONDA) - DAGO: "IL POETA DICEVA 'MEGLIO UNA FINE SPAVENTOSA CHE UNO SPAVENTO SENZA FINE'...". E LA SVENTURATA DOMANDO': "CHI LO DICEVA?". LA RISPOSTA FOLGORANTE DI DAGO...

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DAGOREPORT – FINO ALLA CLAMOROSA GAFFE SU “XI JINPING DITTATORE”, L’INCONTRO DI BIDEN CON IL PRESIDENTE CINESE ERA ANDATO BENE. ANZI, BENISSIMO. I DUE LEADER, MESSA DA PARTE LA QUESTIONE TAIWAN, HANNO TROVATO UN ACCORDO SU TUTTO: GLI USA HANNO DECISO DI ACCETTARE IL PIANO DI PACE DI PECHINO PER L’UCRAINA (“A ZELENSKY CI PENSIAMO NOI”). IN CAMBIO, IL DRAGONE FARÀ UNA MORAL SUASION SULL’IRAN PER CONVINCERLO A NON ENTRARE IN GUERRA CONTRO ISRAELE, E A SPEGNERE IL FUOCO DELLA GUERRA ANCHE IN YEMEN – LA RIAPERTURA DELLE COMUNICAZIONI MILITARI E DI INTELLIGENCE, IL CLIMA E IL FENTANYL: GLI ALTRI ACCORDI… - VIDEO

DAGOREPORT! BANG! LA COMMISSIONE EUROPEA DELLA SORA URSULA HA INIZIATO A SPINGERE GIORGIA MELONI IN UN VICOLO CIECO (CONCESSIONI BALNEARI E ASSEGNO UNICO) - MA È SOLO L’INIZIO PERCHÉ QUANDO I NODI DEL MES, PATTO DI STABILITÀ,  PNRR, ARRIVERANNO AL PETTINE, LA PREMIER COATTA DI PALAZZO CHIGI SI TROVERÀ DAVANTI IL MURO. E SVANIRANNO NEL VENTO I POLVERONI (PREMIERATO, MIGRANTI IN ALBANIA, ETC.) SOLLEVATI PER DISTRARRE L’OPINIONE PUBBLICA DALLA PRIMA URGENZA DEL PAESE: LA GRAVE SITUAZIONE ECONOMICA – AUMENTA IL GELO TRA IL TRUCE E LA DUCETTA, PER NIENTE D’ACCORDO SUL BRACCIO DI FERRO SALVINI-LANDINI. INVECE IL CAPOCCIONE LEGHISTA HA VOLUTO SOLLEVARE IL SUO “POLVERONE” MEDIATICO IN RISPOSTA ALLO SCIPPO SULLE QUESTIONE MIGRANTI DELLA DUCETTA, E HA SCELTO LO SCONTRO…

FLASH! - IL NOME DI MATTEO BONELLI, AVVOCATO DEL CELEBRE STUDIO BONELLI-EREDE, GIÀ LO SCORSO ANNO ERA STATO ASSOCIATO A QUELLO DI BEPPE GRILLO. I DUE HANNO DA TEMPO UN BUON RAPPORTO: NEL 2021 SUL BLOG DEL FONDATORE DEI 5STELLE ERA APPARSO UN PENSOSO ARTICOLO FIRMATO DA BONELLI: “CRISI DELLA DEMOCRAZIA, TRANSIZIONE DIGITALE E FUTURO DEL LAVORO” - DOPO LO SHOW GRILLESCO DA FAZIO, L’INDISCREZIONE DI IERI È DIVENTATA CERTEZZA: È BONELLI IL NUOVO SPIN-DOCTOR CHE HA PRESO IL POSTO DI CASALEGGIO NEL CAPOCCIONE DI GRILLO…

DAGOREPORT - ALLARME ITALIA: IERI ERA L’ANELLO DEBOLE DELL’EUROPA, OGGI È L’”ANELLO INFETTO” - TERRORIZZATA DAL CALO DEI CONSENSI DI FRATELLI D’ITALIA, IRRILEVANTE IN EUROPA CON LA DISFATTA DEI SUOI ALLEATI SPAGNOLI E POLACCHI, MELONI HA GETTATO NEL CESSO L’IDEA DI TRASFORMARE FDI IN UN PARTITO MODERATO DI DESTRA - RECUPERATO IL MATTARELLO, HA SEPOLTO SALVINI SCIPPANDOGLI LA QUESTIONE MIGRANTI, SUO STORICO CAVALLO DI BATTAGLIA - “IO SO’ GIORGIA (E VOI NON SIETE UN CAZZO”) HA RIPRESO IL SUO POSTO DI DESTRA SOVRANISTA. LA SOPRAVVIVENZA DEL SISTEMA ITALIA È NELLE MANI DELL’UNIONE EUROPEA? ME NE FREGO! VOLANO I VAFFA AL PATTO DI STABILITÀ E AL MES. SODALI FRANCIA E GERMANIA AVVERTONO MELONI DI TENERE PRESENTE L’INSOSTENIBILE DEBITO PUBBLICO E DEL CONSEGUENTE NERVOSISMO DEI MERCATI CHE FREMONO PER DISFARSI DEI NOSTRI TITOLI BTP - UNA VOLTA CHE LO SPREAD ANDRÀ ALLE STELLE, MELONI RISCHIA DI FARE LA FINE DI BERLUSCONI...