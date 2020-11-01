VIDEO FLASH - LA MEMORABILE BARZELLETTA DI GIGI PROIETTI SUL "CAVALIERE BIANCO E IL CAVALIERE NERO" - VIDEO-
IL CANTIERE INFINITO - NUOVO RINVIO PER FINCANTIERI-STX: ANCHE SE L'ACCORDO È STATO FIRMATO TRE ANNI FA, MANCA ANCORA IL VIA LIBERA DELL'ANTITRUST EUROPEO, E IL SENATO FRANCESE CHIEDE UNA ''MINORANZA DI BLOCCO'' PER SOTTRARRE IL CONTROLLO AGLI ITALIANI SE…
CAFONALINO “EGO TE ABSOLVO” - GABRIELE DONNINI, UNO DEI TATUATORI PIÙ TALENTUOSI DI ROMA, ESPONE PER LA ROME ART WEEK IL SUO TESCHIO RINCHIUSO ALL’INTERNO DELLE SBARRE, CON INCISI DISEGNI E SIMBOLI TRACCIATI DAI DETENUTI NEGLI ANNI – IL DOLORE, L’ORGOGLIO, LA PAURA, L’ODIO E IL CORAGGIO: IL CARCERE COME UN MICROCOSMO - LE GEISHE DI STEFANELLI E I “LONERS” DI MARCO SIMONI: LA MOSTRA COLLETTIVA
CI SCRIVE TRENITALIA E AMMETTE CHE LE ESIGENZE DI MOBILITÀ DEL PERIODO NATALIZIO ''NON POSSONO ESSERE SEMPLICEMENTE RIMODULATE SULLA BASE DELLE ESPERIENZE DEGLI ANNI PASSATI, MA IMPONGONO UNA APPROFONDITA VALUTAZIONE DEL MUTATO CONTESTO''. QUINDI QUEST'ANNO I BIGLIETTI PER I TRENI NATALIZI SARANNO DISPONIBILI ''A PARTIRE DAGLI INIZI DI NOVEMBRE'', CON VARIE SETTIMANE DI RITARDO RISPETTO AL SOLITO. SEMPRE CHE IN QUESTI GIORNI NON SIA IL GOVERNO A SCONVOLGERE I PIANI DI VIAGGIO DEGLI ITALIANI…