??Sentite cosa ha detto Alan Friedman, la frase su Myrta Merlino e il sessismo... per me quel signore è un Giambruno con l'accento inglese...#giambruno #GiorgiaMeloni pic.twitter.com/u7wWXzYYxm— Tommaso Cerno (@Tommasocerno) October 20, 2023
VIDEO-FLASH! – ALAN FRIEDMAN, OSPITE DI "L'ARIA CHE TIRA", FA SAPERE CHE NON INTENDE “ABBASSARSI” A PARLARE DI GIORGIA MELONI E ANDREA GIAMBRUNO: “NON MI OCCUPO DI GOSSIP, NON SONO ROBERTO D'AGOSTINO O ALFONSO SIGNORINI” – A FULMINARLO CI PENSA TOMMASO CERNO: "MA TU NON SEI QUELLO CHE HA FATTO IL LIBRO SU BERLUSCONI?"-
??Sentite cosa ha detto Alan Friedman, la frase su Myrta Merlino e il sessismo... per me quel signore è un Giambruno con l'accento inglese...#giambruno #GiorgiaMeloni pic.twitter.com/u7wWXzYYxm— Tommaso Cerno (@Tommasocerno) October 20, 2023
DAGOREPORT! TUTTI GLI SCAZZI TRA MELONI E I BERLUSCONI CHE HANNO PORTATO AI DUE RACCAPRICCIANTI FUORIONDA DI GIAMBRUNO. REGISTRATI ALMENO DUE MESI FA, ERANO NEL CASSETTO DI ANTONIO RICCI. IN ONDA QUANDO MARINA E PIER SILVIO HANNO PENSATO CHE ERA GIUNTA L’ORA DI RIDIMENSIONARE IL “COMPORTAMENTO SUPPONENTE, PREPOTENTE, ARROGANTE, OFFENSIVO, RIDICOLO. È UNA CON CUI NON SI PUÒ ANDARE D'ACCORDO", COME SCRISSE PROFETICO PAPÀ SILVIO QUANDO RICEVETTE LA PRIMA SBERLA (ELEZIONE DI IGNAZIO LA RUSSA AL SENATO) - IL CAZZOTTONE RIFILATO A CASA MELONI COMPRENDE ANCHE UN AVVISO DI SFRATTO A TAJANI, CONSIDERATO UN PELUCHE DELLA SORA GIORGIA, INCAPACE DI ALZARE LA TESTA AI SUOI DIKTAT, CHE HA MOLLATO FORZA ITALIA NELLE MANI DI FULVIO MARTUSCIELLO – NEL MIRINO ANCHE SALLUSTI. IL NEO-DIRETTORE DEL “GIORNALE”, DI CUI È AZIONISTA CASA ARCORE CON IL 30%, SI È TOTALMENTE MELONIZZATO - COSA ACCADREBBE SE GIAMBRUNO, UMILIATO E SPERNACCHIATO, DECIDESSE DI DIRE LA SUA SPIFFERANDO TUTTI I SEGRETI FAMILIARI E POLITICI? - COSA SUCCEDERÀ AL GOVERNO SE ALLE EUROPEE FORZA ITALIA TRACOLLASSE NEI CONSENSI? - VIDEO
FLASH! - PARE CHE "STRISCIA LA NOTIZIA" ABBIA ALTRI VIDEO (PEGGIORI PER ANDREA GIAMBRUNO) MA ANTONIO RICCI HA DECISO DI NON MANDARLI PIÙ IN ONDA. COME MAI? AH, NON SAPERLO...COSA TIENE NEL CASSETTO IL PAPA' DI "STRISCIA"?
FLASH! – ANDREA GIAMBRUNO FUORI ANCHE DA MEDIASET: DOVRÀ DIRE ADDIO AL “DIARIO DEL GIORNO” - MA IL REGOLAMENTO DEI CONTI DEI FRATELLI BERLUSCONI CON LA FU DUCETTA DEL “DIO, PATRIA E FAMIGLIA” NON FINISCE QUI… (CHISSÀ SE RIPETEREBBE OGGI A SILVIO BERLUSCONI “IO NON SONO RICATTABILE”…)
FLASH! - IL “VAFFA” A GIAMBRUNO DI “IO SO’ GIORGIA” (E C’HO LE CORNA) BOCCIATO DAI PALAZZI DEL POTERE ROMANO: “NON PUOI DEFINIRE RIDUTTIVAMENTE “RELAZIONE” QUANDO HAI FATTO UN FIGLIO. O COMUNQUE NON PUÒ CHI SBANDIERA IL VESSILLO DELLA FAMIGLIA TRADIZIONALE...”
DAGOREPORT! – LA DUCETTA DEVE DECIDERE DA CHE PARTE STARE, E LO DEVE FARE ORA: DOPO LA DISFATTA DEGLI SPAGNOLI DI VOX, LA SCONFITTA DEGLI ALLEATI POLACCHI DEL PIS, OLTRE CHE A FARLA INCAZZARE, L’HA LASCIATA SENZA UN PIANO B IN EUROPA. CHE FARE? SGANCIARSI DA ECR O VOTARE PER LA RICONFERMA DI URSULA VON DER LEYEN (APPOGGIO ESTERNO)? – IL TEMPO STRINGE: IL RISIKO DELLE ALLEANZE È PARTITO, E ALL’ORIZZONTE CI SONO I GIUDIZI DELLE AGENZIE DI RATING E QUELLO DELLA COMMISSIONE EUROPEA SULLA FINANZIARIA. A BRUXELLES SONO GIÀ PRONTI CON LA MATITA ROSSA PER I RILIEVI SU DEBITO E DEFICIT – L’INCOGNITA MES (LEGA CONTRO) E I DUBBI SULLA RIFORMA DEL PATTO DI STABILITÀ